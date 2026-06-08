출근하는 한성숙 국무총리 후보자

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이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 취재진과의 질의응답을 마치고 연수원 내부에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.6.8 이지훈 기자

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한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 취재진과의 질의응답을 마치고 연수원 내부에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다.이지훈 기자