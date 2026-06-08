정치 출근하는 한성숙 국무총리 후보자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/08/20260608500044 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-08 10:22 입력 2026-06-08 10:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 취재진과의 질의응답을 마치고 연수원 내부에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.6.8 이지훈 기자 한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에서 취재진과의 질의응답을 마치고 연수원 내부에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지