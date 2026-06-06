정청래 비판글에 ‘좋아요’…김민석, 결국 “페이스북 활동 중단”

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“페북에 저도 모르는 ‘좋아요’ 다수 눌려”

이미지 확대 김민석 국무총리가 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부회의를 주재하고 있다. 2026.06.04 뉴시스

세줄 요약 정청래 비판글 ‘좋아요’ 논란 확산

김민석 총리, 페이스북 활동 중단 선언

X·인스타그램 등 다른 플랫폼 소통 예고

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정청래 더불어민주당 대표를 비판한 글에 ‘좋아요’를 눌렀다는 오해를 산 김민석 국무총리가 당분간 페이스북 활동을 중단한다고 밝혔다.김 총리는 6일 엑스(X)에 “얼마 전부터 제 페이스북에 저도 모르는 ‘좋아요’가 다수 눌리는 등의 비정상 상황을 알게 됐다”며 “다각도로 확인해 봤지만, 원인 규명에 한계가 있어 당분간 페이스북 활동을 중단하고 다른 플랫폼(X, 인스타그램 등)을 통해 소통할 것”이라고 했다.김 총리의 페이스북 계정은 여러 기기에서 로그인돼 있는데, 본인 의사와 무관하게 타인의 페이스북 글에 ‘좋아요’가 표시되는 사례가 이어진 것으로 알려졌다.앞서 지난달 말 6·3 지방선거를 앞두고 “자신이 공천한 후보조차 제대로 지키지 못하는 정청래 역시 ‘다음’은 없을 것임을 명심하라”는 친여 성향 유튜버의 페이스북 글에 김 총리 계정이 ‘좋아요’를 누른 일이 알려지면서 논란이 일기도 했다.그러나 해당 ‘좋아요’는 김 총리가 누른 것은 아닌 것으로 전해졌다.한편, 김 총리는 이르면 이번 주 사의를 공식화할 것으로 보인다. 사실상 전당대회 출마를 위한 여의도 복귀 수순이라는 분석이 나온다.민주당이 이르면 8월 전당대회를 열어 차기 대표를 선출하면서 지선 종료와 함께 차기 당권 경쟁에 시동이 걸릴 전망이다.정청래 대표의 연임 도전이 점쳐지는 가운데 김 총리와 송영길 전 대표의 출마 가능성도 함께 거론된다.윤예림 기자