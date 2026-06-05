국민의힘 “잠실 투표함 오염…경찰 군사 작전하듯 들고나와”

구글에서 서울신문 먼저 보기

장동혁 개표소·서울 선관위 항의 방문

“조속한 국정조사·특검 추진 강력 요구”

“반출 과정 참관인 한 명도 동석 없어”

“‘선관위 개혁 특위’ 구성도 강력 촉구”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 항의 방문해 선관위 관계자들을 면담하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 확성기 들고 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 잠실7동 투표함 오염 주장 및 반출 방식 비판

참관인 부재로 개표 공정성 훼손 지적

국정조사·특검 추진과 선관위 사퇴 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표는 5일 “잠실7동 제2투표소 투표함은 오염됐다”며 “무엇이 급해서 경찰이 군사작전 하듯 투표함을 들고나왔나”라고 비판했다. 장 대표는 “조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력하게 요구한다”며 “노태악 중앙선관위원장과 선관위원 전원은 사퇴하라”고 촉구했다.그는 이날 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 방문해 오민석 서울시선관위원장을 만나 ‘투표용지 부족 사태’가 있었던 잠실 7동 제2투표소 투표함을 반출한 것에 대해 항의했다. 이 자리엔 주진우 국민의힘 의원과 박준태 당대표 비서실장이 함께했다.장 대표는 면담 후 기자들과 만나 “서울시선관위에서 들은 답변은 ‘투표함을 개표소로 옮기는 동안 참관인이 단 한 명도 동석하지 않았다’는 것”이라며 “공직선거법상 지금 개표하고 있는 투표함은 이미 오염된 투표함이라서 누구도 그 공정성과 객관성을 담보할 수 없는 투표함이 되었다”고 주장했다.그러면서 “경찰이 군사작전 하듯 쳐들어가서 참관인이 한 명도 없는 상태에서 투표함을 들고나왔는지 도무지 납득하기 어렵다”며 “개표 과정에서도 시간이 촉박해 국민의힘 개표 참관인 단 1명만 참관하고 있는 것으로 알고 있는데, 이건 다른 개표 참관인의 참관권을 심각하게 훼손한 것”이라고 지적했다.이어 “이미 (투표용지 부족) 사태가 불거지고 국민적 의혹과 분노가 커진 상황에서 오늘 투표함을 이동시키고 개표하는 과정에서 선관위가 보여준 모습은 국민의 분노와 의혹을 더 키웠다”며 “이 문제에 대해 어떻게 추가적으로 대응할지 추후 논의를 거치겠다”고 말했다.장 대표는 이날 페이스북을 통해서도 “국회 차원의 ‘선관위 개혁 특위’ 구성을 강력하게 촉구한다”며 “민주당이 진상 조사와 선관위 개혁을 방해한다면, 스스로 선관위의 공범임을 자백하는 일이 될 것”이라고 주장했다. 그는 “국민의 분노가 이재명과 민주당을 불사를 것”이라고 덧붙였다.앞서 장 대표는 이날 오전 개표소인 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 방문하기도 했다. 그는 확성기를 들고 “개표장에 도착한 지 상당한 시간이 지났지만 내부 진입도 할 수 없고, 선관위 관계자 누구도 이에 대해 아무런 설명을 하지 않고 있다”며 “개표가 중단되도록 선관위와 강력히 싸우겠다”고 격앙된 반응을 보였다.박효준 기자