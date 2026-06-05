與, ‘홍어’ 연상 호남 비하 영상에 “선관위·KBS, 일베 대리인이냐”

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전진숙 대변인 “책임있게 경위 밝혀야”

“영상 내리는 비겁한 도피 끝날 일 아냐”

이미지 확대 중앙선거관리위원회 공식 유튜브 채널에 올라온 ‘개표 참관인 안내’ 홍보 영상에 홍어 모양의 그래픽이 등장했다. 해당 영상은 KBS 자회사 KBS N이 외주를 통해 제작한 것으로, KBS의 개표방송에서도 송출됐다.

세줄 요약 선관위 홍보영상의 호남 비하 연상 논란 제기

민주당, KBS·선관위의 검수 부실 강하게 비판

책임 있는 경위 설명과 재발 방지 요구

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더불어민주당은 5일 KBS 개표방송을 통해 송출된 중앙선거관리위원회 공식 홍보영상에 호남 비하 상징인 ‘홍어’를 연상케 하는 그래픽이 쓰였다는 논란에 대해 “책임 있게 경위를 밝혀야 한다”고 밝혔다.전진숙 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “중앙선관위와 KBS의 지역 차별과 혐오 표현, 일베 대리인이냐”면서 “참담하다”고 비판했다.전 대변인은 “중앙선관위 공식 홍보영상에 호남 비하 상징인 ‘홍어’를 연상케 하는 그래픽이 쓰여 논란이 되고 있다”며 “선관위의 개표 참관인 안내 홍보영상 속 인물이 한숨을 쉬는 장면에서, 코와 입 부근에 뜬금없이 홍어 모양의 그래픽이 노출되었다”고 설명했다.그러면서 “해당 영상은 KBS 자회사인 KBS N이 제작에 관여했고, KBS 지상파 개표방송을 통해 송출된 것으로 확인됐다”며 “민주주의의 꽃인 선거를 공정하게 진행하는 헌법기관인 선관위와 국민의 수신료와 세금으로 운영되는 공영방송인 KBS는 두 기관 모두 민주주의에 대한 높은 감수성과 무거운 공적 책임을 가져야 한다”고 지적했다.특히 전 대변인은 “선관위와 KBS 모두 ‘의도가 없었다’는 해명만으로 끝낼 일이 아니다”라면서 “문제의 본질은 공적 콘텐츠를 다루는 기관으로서 최소한의 검수조차 작동하지 않았다는 데 있다”고 강조했다.이어 “오랜 세월 지역 차별과 혐오를 확산시켜 온 악의적 정치 코드가 민주주의를 지켜야 할 선관위 홍보물과 공영방송 화면에 노출됐다”며 “이는 해당 지역 시민들에게 깊은 모욕감을 주는 일이며, 두 기관의 공공성이 얼마나 허술하게 관리되고 있는지를 보여주는 지표”라고 꼬집었다.전 대변인은 “KBS와 선관위는 책임 있게 경위를 밝혀야 한다”며 “소리 소문 없이 영상을 내리는 비겁한 도피로 끝낼 일이 아니다”라고 덧붙였다.강윤혁 기자