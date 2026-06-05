시진핑, 7년만에 방북…한반도 비핵화 논의 주목

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세줄 요약
- 시진핑, 8∼9일 북한 국빈 방문 발표
- 7년 만의 방북, 김정은과 정상회담 예정
- 북미 대화·비핵화·중재 역할 주목
시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다.
중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 5일 중국 공산당 총서기인 시진핑 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.
조선중앙통신도 이날 “조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청에 의하여 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 6월 8일~9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다”고 보도했다.
북중 정상 간 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이다. 시 주석의 방북은 김 위원장 방중의 답방 성격으로 풀이된다. 시 주적의 방북은 2019년 이후 7년 만이다.
시 주석이 김 위원장과의 회담에서 북미 대화 등 한반도 문제를 논의할 가능성도 거론된다. 일각에서는 시 주석이 북미 대화 재개를 위한 중재 역할에 나설 수 있다는 전망도 제기된다.
최근 북한이 러시아와 군사·안보 협력을 강화하며 밀착 행보를 이어가는 가운데 중국과의 관계 강화도 논의될 것으로 보인다. 북중은 최근 교역과 인적 교류 등 경제 협력 확대를 추진하고 있다.
이주원 기자
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