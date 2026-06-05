시진핑, 7년만에 방북…한반도 비핵화 논의 주목

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세줄 요약 시진핑, 8∼9일 북한 국빈 방문 발표

7년 만의 방북, 김정은과 정상회담 예정

북미 대화·비핵화·중재 역할 주목

이미지 확대 김정은, 시진핑과 북중정상회담 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 4일 오후 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 개최했다고 조선중앙통신이 5일 이에 대해 보도했다. 연합뉴스

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시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다.중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 5일 중국 공산당 총서기인 시진핑 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.조선중앙통신도 이날 “조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청에 의하여 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 6월 8일~9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다”고 보도했다.북중 정상 간 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이다. 시 주석의 방북은 김 위원장 방중의 답방 성격으로 풀이된다. 시 주적의 방북은 2019년 이후 7년 만이다.시 주석이 김 위원장과의 회담에서 북미 대화 등 한반도 문제를 논의할 가능성도 거론된다. 일각에서는 시 주석이 북미 대화 재개를 위한 중재 역할에 나설 수 있다는 전망도 제기된다.최근 북한이 러시아와 군사·안보 협력을 강화하며 밀착 행보를 이어가는 가운데 중국과의 관계 강화도 논의될 것으로 보인다. 북중은 최근 교역과 인적 교류 등 경제 협력 확대를 추진하고 있다.이주원 기자