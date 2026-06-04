추경호 “대구시민 명령 무겁게 수용… 청년 일자리·민생 경제 살릴 것”

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세줄 요약 대구시장 선거서 추경호 역전 당선

53.92% 득표, 김부겸 8.87%포인트 격차

경제 회복·청년 일자리 창출 약속

이미지 확대 당선증 받은 추경호 대구시장 당선인 추경호 국민의힘 대구시장 당선인(오른쪽)이 4일 오후 대구 서구 중리동 대구시선거관리위원회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식에 참석해 당선증을 받은 뒤 강동명 대구선관위원장과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.4. 뉴스1

이미지 확대 손인사하는 추경호 당선인 추경호 국민의힘 대구시장 당선인이 4일 대구 수성구 범어네거리에서 시민들에게 당선 인사를 하고 있다. 2026.6.4. 뉴스1

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‘보수 심장’의 아성은 높았다. 6·3 지방선거에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 당선되면서다. 그는 한때 김부겸 더불어민주당 후보가 대세론을 형성하며 위기를 맞았으나, 막판 보수 지지층 결집을 통해 무서운 기세로 추격하며 역전극을 썼다. 추 당선인은 “대구 경제를 살리고 민주당 정권의 오만함을 견제할 균형추 역할을 하겠다”고 포부를 밝혔다.4일 중앙선거관리위원회 등에 따르면 추 당선인은 53.92%의 득표율을 기록하며 45.05%를 얻은 김 후보를 8.87%포인트 차로 꺾고 대구시장 자리에 올랐다. 지상파 3사 출구조사에서 예상 득표율이 1% 이내 초접전 양상을 보인 데다, 개표 초반 김 후보가 10% 가까이 앞서면서 추 후보의 선거사무소에는 긴장감이 감돌기도 했지만 11만 5494표까지 격차를 벌리며 승리를 거뒀다.선거 과정도 개표 과정과 닮은 꼴이었다. 선거 초반 김 후보가 각종 여론조사에서 국민의힘 후보 중 누구를 상대해도 큰 격차로 앞서는 압도적 지지율을 기록하며 바람을 일으켰다. 하지만, 추 후보가 선출된 직후부터 보수 지지층이 빠르게 결집했고, 선거 막판 박근혜 전 대통령이 잇따라 등판하면서 판세가 기울어졌다.추 당선인은 이날 오전 8시 대구 수성구 범어네거리에서 유세차에 올라 출근길 시민들을 향해 인사하는 것으로 공식 일정을 시작했다. 그는 약 1시간 30분가량 시민들에게 손을 흔들며 “여러분 감사합니다. 시장 업무 충실히 하겠습니다”라고 인사했다.오후에는 대구시 선거관리위원회에서 열린 당선증 교부식에 참석한 뒤 기자들과 만나 “선거 기간 시민들께서 제게 주신 명령을 무겁게 받아들이고 시장직을 성실히 수행해 성과로 보답하겠다”며 “무엇보다도 침체된 대구 경제를 살리고 우리 청년들에게 양질의 일자리를 만드는 게 중요한 만큼 어려운 민생경제에 온기가 돌 수 있도록 하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이후 추 당선인 선대위 해단식에 참석해 선거 기간 함께 뛴 선대위 관계자들과 지지자들을 격려했다. 해단식에 그가 모습을 드러내자 참석자들은 이름을 연호하며 환호했다.한편, 추 당선인은 오는 5일 김정기 대구시 행정부시장과 오준혁 기획조정실장, 안중곤 행정국장으로부터 업무 보고를 받을 예정이다.대구 민경석 기자