전남경찰청, 제9회 전국동시지방선거 선거사범 550명 단속

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총 336건 적발

송치 23명, 수사 중 468명

이미지 확대 전남경찰청

세줄 요약 선거사범 550명 단속, 23명 송치와 468명 조사

흑색선전 257명 최다, 사전운동·금품수수 뒤따름

딥페이크 5명 포함, 10월 2일까지 집중수사

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전남경찰청이 제9회 전국동시지방선거와 관련 선거사범 총 550명을 단속해 23명을 송치하고, 468명을 조사하고 있다.선거범죄 유형별로는 허위·가짜뉴스 유포 등 흑색선전(257명, 46.6%)이 가장 많았다.이어 사전선거운동(17.8%)과 금품수수(17.8%) 순이었다. 선거폭력과 공무원 선거 관여는 16건이었다.딥페이크를 이용한 선거운동 관련자는 5명(4건)으로 1명을 검찰에 송치하고 4명은 수사 중이다.전남경찰청은 오는 10월 2일까지 4개월 간 ‘선거사건 집중수사기간’을 운영해 당선 여부를 불문하고 모든 선거사건을 신속하고 엄정하게 수사할 방침이다.전남경찰청 관계자는 “모든 선거사건은 공소시효 만료일인 12월 3일 이전에 신속하게 종결하겠다”며 “특히 기소가 필요한 사건은 공소제기에 필요한 시간을 고려해 최대한 신속하게 송치할 계획이다”고 밝혔다.무안 최종필 기자