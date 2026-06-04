이수희 강동구청장 재선 성공 “강동의 풀 한 포기 놓치지 않는 4년 보낼 것”

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“구민 신뢰와 기대 채워드릴 책임감 무거워”

이미지 확대 이수희 강동구청장

세줄 요약 재선 성공, 국민의힘 이수희 강동구청장 당선

개표율 99.88% 기준 52.06% 득표로 승리

공약 이행과 촘촘한 복지, 4년 책임 강조

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6·3 지방선거에서 이수희(56·사진) 서울 강동구청장 국민의힘 후보가 당선돼 재선을 확정지었다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 구청장은 오전 9시 45분 현재 개표율 99.88% 기준 52.06% 득표율로 46.12%를 득표한 김종무 더불어민주당 후보를 제치고 당선됐다.이 구청장은 “오늘 기쁨과 동시에 굉장한 부담감을 느끼고 있다”면서 “격려해 주신 구민 여러분을 만나면서, 그 신뢰와 기대를 앞으로 4년 동안 어떻게 채워드릴 수 있을지 그 책임감을 무겁게 갖고 있다”고 밝혔다. 그는 이어 “공약을 성실하게 이행하고 강동구의 풀 한 포기도 놓치지 않는 4년을 보내겠다”면서 “발전 속에서도 소외받는 분이 없도록 촘촘한 복지로 끝까지 챙길 것”이라고 강조했다.서강대를 졸업한 이 청장은 사법연수원 33기 변호사를 하다 이명박 대통령 대통령직인수위 상임자문위원을 거쳐 18대·21대 총선에서 강북을과 강동갑에 출마했지만 낙선했다. 이후 2022년 지방선거에서 강동구청장 국민의힘 후보로 출마해 당선됐다.이 구청장은 선거 기간 중 주요 공약으로 △5·8·9호선 배차 간격 단축 △GTX-D 강동 적기 착공 △9호선 연장 1공구 (가칭)신강일역 조기 단독 착공 추진 △주요 대로변 용적률 상향 추진·업무시설 유치(강동대로·천호대로·올림픽로·양재대로) △그린벨트 부분 해제 및 복합개발 추진(둔촌·상일) △서울시 최초 IB교육 국제화특구 지정 추진 등을 약속했다.박재홍 기자