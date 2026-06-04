신안 김태성·장흥 사순문 ‘조국혁신당 2명’ 당선…‘민주당에 경고’

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전남 신안 김태성·장흥 사순문… 조국혁신당 깃발 올려

더불어민주당에 ‘무조건 지지 없다’ 경고…대안 정당 부상

이미지 확대 이번 6·3 지방선거에서 전남 신안군수로 당선된 김태성 조국혁신당 당선인이 지지자들과 환호하고 있다. (김태성 선거사무소 제공)

이미지 확대 이번 6·3 지방선거에서 전남 장흥군수에 당선된 사순문 조국혁신당 사순문 당선인이 지지자들과 환호하고 있다. (사순문 선거사무소 제공)

세줄 요약 전남서 혁신당 군수 2명 당선

신안 김태성·장흥 사순문 승리

민주당 텃밭에 경고 메시지

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6·3 지방선거 개표 결과 민주당이 주도권을 쥔 호남 정치 심장부인 전남에서 2명의 조국혁신당 단체장이 당선됐다.더불어민주당의 ‘공천이 곧 당선’이라는 불패의 텃밭에서 조국혁신당이 대안 야당으로서의 존재감을 드러낸 것이다.4일 중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 전남 22개 시·군 가운데 신안군수에 김태성, 장흥군수에 사순문 후보가 당선되며 조국혁신당의 깃발을 꽂았다.민주당이 전남 17곳을 쓸어 담으며 여전한 민주당 쏠림 현상을 보였고 무소속이 3곳을 차지한 가운데 혁신당의 이러한 성과는 민주당 일당 독점 구도에 지친 호남 민심의 결과라는 분석이 나온다.사순문 당선인은 현직 군수인 민주당 김성 후보를 상대로 피 말리는 접전 끝에 50.57%를 득표, 불과 1.15%포인트 차이로 승리를 거뒀다.4년 전 민주당 내 경선 컷오프의 아픔을 겪고 무소속으로 낙선했던 사 당선인은 이번엔 혁신당의 옷을 입고 호남의 현역 단체장을 꺾는 파란을 일으켰다.신안군수 선거 역시 김태성 당선인이 51.95% 득표로 징검다리 5선을 노린 박우량 전 신안군수를 눌러 이겼다. 그는 촘촘한 지역 조직을 앞세워 거대 여당 후보의 벽을 넘어서며 혁신당 세 확산의 주역이 됐다.지역 정가 관계자는 “민주당의 전국적 강세 속에서도 전남 유권자들이 혁신당에 표를 준 것은 ‘무조건적 지지’는 없다는 경고를 보낸 것”이라며 “두 정당이 지역 발전과 민생 정책을 두고 호남에서 본격적인 ‘선의의 경쟁’을 벌이게 될 것”이라고 내다봤다.임형주 기자