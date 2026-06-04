‘보수 심장’ 대구서 추경호 역전승 유력…김부겸 “변화 열망한 시민 패배 아냐”

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세줄 요약 대구서 추경호 역전승, 당선 사실상 확정

김부겸 초반 우세 뒤 막판 보수 결집에 밀림

추경호, 시민 질책 반영·대구 미래 약속

이미지 확대 추경호 대구시장 당선 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 4일 대구 수성구에 위치한 선거사무소에서 당선을 확정 지은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.06.04. 뉴시스

이미지 확대 낙선 인사 전하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 4일 대구 달서구 선거사무소에서 낙선 인사하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스

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‘보수의 심장’ 대구에서는 추경호 국민의힘 후보의 당선이 사실상 확정됐다. 개표 초반 김부겸 더불어민주당 후보가 10%포인트 가까이 앞섰으나 추 후보가 맹추격으로 역전극을 쓰면서다.4일 오전 3시 현재 개표율 62.68% 기준으로 추 후보는 52.80%를 얻으며 46.16%를 기록한 김 후보를 6.64%포인트 차로 앞섰다. 김 후보는 줄곧 선두를 달리다 오전 1시쯤 추 후보에게 역전을 허용했다.추 후보는 이날 오전 2시 40분쯤 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개표상황실에서 “아직 개표가 완전히 끝나지 않았지만 그동안 많은 성원과 지지를 보내주신 데 대해 감사드린다”며 “선거 과정에서 따끔한 질책도 있었던 만큼 가슴에 담고 시정에 잘 녹여서 시민의 삶이 나아지고 대구 경제가 나아지는 데 반영할 것”이라고 소감을 밝혔다.경쟁 상대인 김 후보를 향해선 “평소에도 존경하는 선배 정치이고 그동안 서로 불편함 없이 함께 최선을 다한 김 후보께 위로, 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로 자주 만나 이야기를 나누고 대구의 더 큰 미래를 위해 경쟁한 만큼 김 후보의 비전도 시정에 녹여내겠다”고 약속했다.3선 의원 출신으로 윤석열 정부 초대 경제부총리와 국민의힘 원내대표를 지낸 추 후보가 당선되면서 민주당 초강세 속 당 최대 지지기반을 지켜냈다는 평가를 받게 됐다. 국무총리까지 역임한 김 후보를 상대로 역전극을 쓰면서 정치적 입지도 한층 커질 것으로 보인다.김 후보는 6년 만에 돌아온 대구에서 선거 초반 대세론을 형성하며 한때 각종 여론조사에서 압도적 지지율을 기록했다. 하지만, 선거 막바지에 이르자 보수 정당 최대 지지기반 답게 보수 지지층이 강하게 결집한 데다 박근혜 전 대통령이 잇따라 등판해 추 후보를 지원하면서 판세가 기울어졌다.사상 첫 민주당 대구시장으로 새로운 정치사를 쓰려했던 김 후보는 접전 끝에 다시 한 번 고배를 마셨다. 김 후보는 오전 2시 30분쯤 개표상황실을 찾아 “제가 부족했다. 시민 여러분이 제게 걸어주신 기대에 부응하지 못했다”며 “저 개인의 패배이지 변화를 열망하는 대구 시민의 패배가 아니다”라고 낙선 인사를 했다. 이어 “시민들이 주신 선거 결과를 겸허히 승복한다. 저를 믿어주시고 응원해주신 모든 분께 죄송하다”고 덧붙였다.김 후보는 또 “우리 대구에 경쟁이 벌어지고 여야가 서로 시민께 잘 보이려 노력하는 서비스로서의 정치의 가능성을 우리는 봤다”며 “좌절하지 마시고 여기까지 오기까지 너무 잘했다고 서로 어깨를 두드려 주자”고 지지자들을 격려했다.대구 민경석·김형엽 기자