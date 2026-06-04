메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

구례군수에 민주당 장길선 당선···“전 군민 월30만원 기본소득 실현”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-06-04 02:28
입력 2026-06-04 02:28
구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
  • 구례군수 선거, 민주당 장길선 당선
  • 41.25% 득표로 2위 정현택 후보 제쳐
  • 전 군민 월 30만원 기본소득 공약 제시
이미지 확대
장길선 구례군수 당선인이 지지자들에게 환호하고 있다.
장길선 구례군수 당선인이 지지자들에게 환호하고 있다.


제9회 전국동시지방선거 구례군수 선거에서 더불어민주당 장길선 후보가 당선됐다.

장 당선인은 4일 오전 1시 42분 현재 41.25%를 득표해 2위인 정현택(27.65%) 후보를 앞섰다. 조국혁신당 이창호 후보 18.48%, 무소속 이현창 후보 7.12%, 무소속 전경태 후보 3.92%, 무소속 정택균 후보는 1.55%를 각각 기록했다.

현재 개표율은 84.50％다.

그는 “분열됐던 구례를 하나로 화합하고 군민의 목소리를 가장 먼저 듣고 군민과 함께하는 정치를 실천하겠다”며 “공약 1호인 전 군민 월 30만원 기본소득 약속을 꼭 실현해 군민들이 보다 여유롭고 행복한 삶을 누리도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 바로가기
thumbnail - 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’

장 당선인은 구례 출신으로 전남대 사범대학 체육교육과를 졸업한 후 37년 동안 교편을 잡은 교육전문가다. 구례교육장, 구례군의회 의장 등을 역임했다.

구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기