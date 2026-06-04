노태악 선거관리위원장 만나는 장동혁

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이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 위원장실로 이동하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자

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장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 위원장실로 이동하고 있다.이지훈 기자