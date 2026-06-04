정치 노태악 선거관리위원장 만나는 장동혁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/04/20260604500013 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-04 01:02 입력 2026-06-04 01:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 위원장실로 이동하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 위원장실로 이동하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지