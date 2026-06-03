인천에서도 투표용지 부족…“예상보다 유권자 많이 몰려”

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세줄 요약
- 연수구 일부 투표소 투표용지 부족 발생
- 추가 용지 도착 뒤 투표 재개 및 마무리
- 예상보다 많은 유권자 몰림, 투표율 상승
6·3 지방선거 투표일 인천 연수구에서도 투표용지가 부족해 일부 유권자들이 기다리는 불편을 겪었다.
3일 인천시 등에 따르면 이날 오후 5시쯤 인천 연수구 송도5동, 동춘1동 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 투표소에서 대기하는 소동을 빚었다.
투표소에 있던 투표관리관 등이 인천시선거관리위원회에 이 같은 사실을 알렸고 오후 5시 40분쯤 추가 투표용지가 도착해 유권자들이 투표를 마쳤다. 이 과정에서 유권자들이 항의를 한 것으로 알려졌다.
선관위는 “예상보다 유권자들이 많이 몰리면서 투표용지 부족 현상이 있었다”며 “그러나 유권자 모두 무사히 투표를 마쳤다”고 밝혔다.
이날 연수구 투표율은 지난 8회 지방선거 투표율 51.7%보다 7.4%포인트 높은 59.1%를 기록했다.
강남주 기자
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