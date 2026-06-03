인천에서도 투표용지 부족…“예상보다 유권자 많이 몰려”

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세줄 요약 연수구 일부 투표소 투표용지 부족 발생

추가 용지 도착 뒤 투표 재개 및 마무리

예상보다 많은 유권자 몰림, 투표율 상승

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 혜화동 주민센터에 마련된 혜화동 제2, 3투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자

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6·3 지방선거 투표일 인천 연수구에서도 투표용지가 부족해 일부 유권자들이 기다리는 불편을 겪었다.3일 인천시 등에 따르면 이날 오후 5시쯤 인천 연수구 송도5동, 동춘1동 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 투표소에서 대기하는 소동을 빚었다.투표소에 있던 투표관리관 등이 인천시선거관리위원회에 이 같은 사실을 알렸고 오후 5시 40분쯤 추가 투표용지가 도착해 유권자들이 투표를 마쳤다. 이 과정에서 유권자들이 항의를 한 것으로 알려졌다.선관위는 “예상보다 유권자들이 많이 몰리면서 투표용지 부족 현상이 있었다”며 “그러나 유권자 모두 무사히 투표를 마쳤다”고 밝혔다.이날 연수구 투표율은 지난 8회 지방선거 투표율 51.7%보다 7.4%포인트 높은 59.1%를 기록했다.강남주 기자