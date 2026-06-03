‘보수의 심장’ 대구의 이변…출구조사 0.8%p, 0.5%p 차 ‘초접전’

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세줄 요약 대구 출구조사, 여야 초접전 양상

방송3사·JTBC 결과 엇갈린 집계

현장 환호와 탄식, 민심 변화 주목

이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 김부겸 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 3일 오후 대구 달서구 선거캠프에서 6·3 지방선거 출구조사 결과 발표를 지켜보고 있다. 2026.6.3. 뉴스1

이미지 확대 자리에 앉은 추경호-이철우-이진숙 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에 마련된 개표상황실에서 이철우 경북도지사 후보, 이진숙 대구 달성군 국회의원 후보 등이 자리에 앉아 있다. 2026.06.03. 뉴시스

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“3, 2, 1!… 와!”6·3 지방선거 투표 마감 직후 출구조사 결과가 발표되자 대구에서는 여야 희비가 엇갈렸다. ‘보수의 심장’이라는 별칭이 무색하게 초접전 양상을 나타내면서다.3일 오후 6시 15분 방송3사(KBS, MBC, SBS) 공동 출구조사 결과 국민의힘 추경호 후보가 49.9%, 더불어민주당 김부겸 후보가 49.1%로 나타났다. JTBC 출구조사에선 김 후보가 49.7%, 추 후보가 49.2%로 집계됐다. 방송 3사 조사에선 추 후보가 0.8%포인트, JTBC 조사는 김 후보가 0.5%포인트 앞섰다.출구조사 결과가 나오자 각 후보 선거상황실에선 환호성과 탄식이 엇갈렸다. 달서구 두류동에 있는 김 후보의 선거사무소에선 초박빙 접전으로 나오자 일제히 환호성과 박수가 터져나왔다. 지지자들은 “이 정도면 우리가 이겼다”며 김 후보의 이름을 연호하기도 했다.이에 대해 김 후보는 “제 인생에서 10번째 선거인데 이 정도 접전은 처음이다. 대구를 바꾸고자 하는 시민의 열망이 나타난 것으로 보인다”면서 “완강한 보수의 벽을 뚫고 변화의 열망을 보내는 대구시민께 박수를 보낸다”고 말했다.반면, 수성구 범어동에 있는 국민의힘 대구경북 시·도당 강당에는 환호성이 터져나왔다가 이내 잦아들었다. 선거 막판 추 후보가 우위를 점했다는 기대와 달리 초박빙으로 발표됐기 때문이다.이 자리에는 추 후보와 이철우 경북지사 후보를 비롯한 지방선거 출마자, 지역 국회의원, 지지자 등 수백여 명이 참석했다. 일부 지지자들은 결과를 예상치 못했다는 듯 연신 탄식을 내뱉었다.추 후보는 별다른 입장 발표 없이 자신의 선거사무소에서 개표 상황을 지켜볼 예정이다.한편, 이 후보는 예상득표율 69.7%로 경북이 유일한 국민의힘 우세 지역으로 나타나자, 추 후보에게 격려를 전한 뒤 안동에 있는 선거사무소로 자리를 옮겼다.대구 민경석·김형엽 기자