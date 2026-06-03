박찬대 53.7%, 유정복 45.5%…방송3사 인천시장 출구조사

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이미지 확대 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보. 각 캠프 제공

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6·3 지방선거 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서 인천시장은 더불어민주당 박찬대 후보 51.2%, 국민의힘 유정복 후보 45.7%의 지지율을 각각 기록하며 박 후보가 8.2%포인트 앞서는 것으로 나왔다.출구조사가 발표되자 박 후보 캠프에서는 환호성이 터져 나왔다. 캠프 관계자와 지지자들은 박수를 치며 서로를 격려했고, 일부 지지자들은 “정권 교체에 이어 인천 교체도 이뤄 내자”며 승리를 기대하는 분위기다.반면 유 후보 캠프에선 아쉬운 탄식이 흘렀다. 지지자들은 굳은 표정으로 방송 화면을 바라봤고, 일부에서는 아쉬움을 감추지 못하는 모습도 보였다. 지지자들은 “출구조사는 참고 자료일 뿐 실제 개표 결과는 다를 수 있다”며 애써 담담한 표정이다.이번 선거는 핵심 ‘친명’이자 민주당 원내대표를 지낸 박 후보와 최초 3선 인천시장에 도전하는 유 후보의 맞대결로 전국적인 관심을 모았다. 출구조사 결과가 실제 개표로 이어질 경우 민주당은 4년 만에 인천시장을 탈환하게 된다. 다만 출구조사는 실제 개표 결과와 차이가 있을 수 있는 만큼 양측 모두 신중한 입장을 유지하며 개표 상황을 주시하고 있다.강남주 기자