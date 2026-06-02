정치 시민들에게 인사하는 정원오 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/02/20260602500222 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-02 21:48 입력 2026-06-02 21:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 중구 청계천광장에서 유세에 나서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 이지훈 기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 중구 청계천광장에서 유세에 나서 지지를 호소하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지