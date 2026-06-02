정청래의 마지막 호소…“李대통령에 힘 실어주고 싶다면 1번 찍어달라”

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정청래 대표, 대국민 투표 호소 회견 개최
“비장한 마음… 李 같은 지방정부 세워야”
MB·朴 향해서는 “어느 시대로 후퇴” 비판
정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 “이재명 대통령에게 힘을 실어주고 싶다면 기호 1번 민주당에 투표해 달라”며 유권자들의 한 표를 호소했다.
정 대표는 이날 국회에서 대국민 투표 호소 기자회견을 열고 “6·3 지방선거를 하루 앞두고 비장한 마음으로 이 자리에 섰다”며 “이번 6·3 지방선거는 12·3 비상계엄 내란을 심판하고, 대한민국 국가 정상화로 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거”라고 말했다.
그러면서 “23.51%라는 지방선거 역대 최고치를 기록한 사전투표율은 여전히 준동하는 내란 세력을 완전히 청산하고 대한민국을 정상화하라는 국민들의 간절한 염원이 담긴 결과”라고 덧붙였다.
정 대표는 이번 선거의 성격을 이 대통령에게 힘을 실어주는 선거·내란을 청산하고 미래로 가는 선거·지역 발전을 앞당기는 유능한 지방 일꾼을 뽑는 선거라는 세 가지 성격으로 규정했다. 그러면서 “이재명 대통령이 잘하고 있다면 기호 1번, 이재명 대통령의 국정 운영이 기대된다면 기호 1번, 이재명 대통령에 힘을 실어줘야겠다고 생각하면 기호 1번”이라고 강조했다.
선거 운동 전면에 나선 이명박·박근혜 전 대통령을 향해서는 날선 비판의 목소리를 냈다. 정 대표는 “지금이 대체 어느 시대인데 윤·이·박 감옥 3인방이 아직도 돌아 다니나”라며 “국민의힘은 대한민국을 대체 어느 시대로 후퇴시켜야 직성이 풀리느냐”라고 직격했다.
김서호 기자
세줄 요약
- 정청래, 지방선거 앞두고 민주당 지지 호소
- 이재명 대통령 지원·내란 심판 선거 규정
- 사전투표율 23.51% 의미 부각
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