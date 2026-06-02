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지지 호소하는 오세훈 후보

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-06-02 14:40
입력 2026-06-02 14:40
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 은평구 연신내 로데오 거리 인근에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2.안주영 전문기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 은평구 연신내 로데오 거리 인근에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2.안주영 전문기자

남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
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thumbnail - 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 은평구 연신내 로데오 거리 인근에서 지지를 호소하고 있다.

안주영 전문기자
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