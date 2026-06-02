정치 지지 호소하는 오세훈 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/02/20260602500130 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-02 14:40 입력 2026-06-02 14:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 은평구 연신내 로데오 거리 인근에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2.안주영 전문기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 은평구 연신내 로데오 거리 인근에서 지지를 호소하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지