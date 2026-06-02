구청장 후보들과 기념 촬영하는 정원오 후보

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이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 기념 촬영을 하고 있다.2026.6.2 안주영 전문기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 투표 참여 호소 합동기자회견에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.안주영 전문기자