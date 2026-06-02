정치 국민의힘 장동혁 상임선대위원장 ‘정권 견제’ 위한 투표 참여 호소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/02/20260602500055 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-02 10:47 입력 2026-06-02 10:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. 2026.6.2 안주영 전문기자 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지