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국민의힘 장동혁 상임선대위원장 ‘정권 견제’ 위한 투표 참여 호소

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-06-02 10:47
입력 2026-06-02 10:47
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장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. 2026.6.2 안주영 전문기자
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. 2026.6.2 안주영 전문기자


장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다.

안주영 전문기자
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