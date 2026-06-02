국민의힘 장동혁 상임선대위원장 ‘정권 견제’ 위한 투표 참여 호소

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이미지 확대 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. 2026.6.2 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다.안주영 전문기자