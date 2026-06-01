정치 제9회 전국동시지방선거 D-2, 거리 위 현수막들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/01/20260601500238 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-01 16:08 입력 2026-06-01 16:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 서울 시내 한 거리에 서울시장, 서울시교육감 등 다양한 후보들의 선거 현수막이 내걸려 있다. 2026.6.1 이지훈 기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 서울 시내 한 거리에 서울시장, 서울시교육감 등 다양한 후보들의 선거 현수막이 내걸려 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지