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제9회 전국동시지방선거 D-2, 거리 위 현수막들

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-01 16:08
입력 2026-06-01 16:08
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제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 서울 시내 한 거리에 서울시장, 서울시교육감 등 다양한 후보들의 선거 현수막이 내걸려 있다. 2026.6.1 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 서울 시내 한 거리에 서울시장, 서울시교육감 등 다양한 후보들의 선거 현수막이 내걸려 있다. 2026.6.1 이지훈 기자

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제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 서울 시내 한 거리에 서울시장, 서울시교육감 등 다양한 후보들의 선거 현수막이 내걸려 있다.

이지훈 기자
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