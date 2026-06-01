인천 지방권력 또 뒤집히나…‘여당 승리’ 공식 이번에도?

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세줄 요약 인천 지방선거마다 여당 우세 공식 반복

6~8회 기초단체장 선거 모두 여당 승리

9회 선거서도 중앙권력 동조 여부 관심

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 지난달 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 이지훈 기자

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지방선거 때마다 ‘대통령 바람’에 매번 여당이 승리했던 인천에서 이번에도 ‘여당 압승 공식’이 통할지 관심이 쏠린다.1일 인천 정치권에 따르면 지난 6~8회 인천 기초단체장 선거에서는 모두 여당이 승리했다.6회 지방선거가 치러진 2014년에는 박근혜 정부의 여당이던 새누리당이 기초단체장 10곳 중 7곳을 차지했고, 7회 지방선거가 열린 2018년에는 문재인 정부의 더불어민주당이 10곳 중 9곳을 석권했다.윤석열 정부 출범 직후에 실시된 2022년 8회 지방선거는 여당인 국민의힘이 10곳 중 8곳을 확보하며 지방 권력을 다시 찾았다.결국 최근 12년 동안 인천 유권자들은 지방선거 때마다 중앙 권력과 같은 방향의 선택을 하며 ‘여당 우세’ 흐름을 만들어낸 것이다. 오는 3일 치러지는 9회 지방선거에서도 이 같은 공식이 재연될지 관심이 쏠리는 이유다.이번 선거에서 인천은 1개 선거구가 늘어난 총 11개 선거구에서 기초단체장을 뽑는다. 이들 선거구 모두에서 민주당과 국민의힘이 ‘2강 구도’를 형성하고 있다.민주당은 11곳 중 옹진군, 미추홀구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 검단구 등 7곳을 우세 지역으로, 나머지 4곳은 경합 지역으로 각각 분류했다.국민의힘은 강화군, 옹진군, 제물포구, 미추홀구, 연수구 등 5곳을 우세 지역으로, 나머지 6곳은 접전으로 본다.정치권은 국민의힘의 막판 추격세가 승부를 결정지을 쟁점으로 판단하고 있다. 최근 3차례 지방선거에서 나타난 ‘보수 우세→민주당 압승→국민의힘 압승’의 패턴이 이번에도 재현될지, 국민의힘이 승리해 이 패턴이 깨질지는 국민의힘 막판 추격세에 달렸다는 얘기다.정치권의 한 인사는 “선거 막판으로 갈수록 국민의힘 추격세가 만만치 않다”며 “기초단체장 선거구 중 여러 곳에서 박빙의 승부가 예상된다”고 분석했다.강남주 기자