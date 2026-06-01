국민의힘 “40시간 사생결단 총력 운동 체제 돌입…권력 견제는 2번 투표로”

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송언석 “높가 물가·이자도 2번으로 해결”

정점식 “50대 50 팽팽 승부, 본투표 호소”

박찬대 사기방지법·정원오 방지법 당론 추진

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가1일 국회 원내대표실에서 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 본투표 이틀 전 40시간 총력전 선언

물가·환율·이자 부담 부각하며 견제 호소

민주당 폭주 경고, 기호 2번 투표 독려

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국민의힘이 6·3 지방선거 본투표를 이틀 앞둔 1일 “남은 40시간 동안 사생결단 총력 운동 체제에 돌입하겠다”며 “권력이 국민을 두려워할 수 있도록 더불어민주당의 폭주에 투표로 경고해주기를 간곡히 호소드린다”고 했다.송언석 원내대표는 이날 국회 원내대표실에서 기자간담회를 열고 “날은 무더워지는데 냉면 한 그릇 사먹기도 무서운 시대, 환율은 1500원대에 갇힌지 오래인데 물가는 덩달아 오르고 있다”며 “집권 여당은 코스피 8000 축포를 쏘지만 국민 여러분의 얇아진 주머니와 무거운 물가·이자 부담을 보면서 한숨이 나온다면 국민의힘에 투표해달라”고 했다.그는 “범죄를 저지른 사람이 떵떵거리고 범죄를 파헤친 사람은 벌을 받는 나라, 정권 편에 서면 무죄가 되고 정권에 불편하면 유죄가 되는 나라, 빚 안갚는 사람이 혜택을 받고 성실하게 빚갚는 사람이 불이익을 받는 나라가 이재명 정권이 만들고 있는 대한민국의 현주소”라고 했다.그러면서 “자화자찬과 곡학아세의 정권, 오만한 권위주의의 정권을 심판해주시길 바란다. 방법은 오직 투표다”라며 “권력은 자신의 권리를 포기하는 국민을 두려워하지 않는다”고 했다.송 원내대표는 “국민의힘이 많이 부족한 점 잘 알고 있다. 송구하게 생각하고 반성한다”며 “하지만 바람 앞에 놓인 대한민국만은 지켜줘야 하지 않겠냐. 넘치는 힘을 주체하지 못하고 권력의 맛에 도취한 집권세력에게 제어 버튼 한번은 눌러줘야하지 않겠냐”고 호소했다. 이어 “가족, 친척, 지인, 친구까지 다 함께 투표장에 나가 기호 2번에 소중한 한표를 행사해주길 바란다”고 덧붙였다.정점식 정책위의장도 “국민들이 이재명 정권과 민주당의 반헌법적 행태에 참아왔던 공분을 터뜨려 이제 전국에서 50대 50의 팽팽한 승부가 펼쳐지고 있다”며 “본투표에서 누가 투표장에 더 나가는지에 따라 승부가 결정된다. 국민의힘에 최소한의 견제의 힘을 모아달라”고 호소했다.한편 송 원내대표는 기자들과 만나 “박찬대 22촌 사칭 사기방지3법, 정원오 방지법을 국민의힘에서 당론으로 추진하겠다”며 후보자와 독립유공자 사이의 구체적 관계 명시·선거 토론회 최소 3회 이상 의무화 법을 입법하겠다고 밝혔다.박효준 기자