장길선 구례군수 후보, “중앙당 지원 받아 구례 농어촌 기본소득 30만원 실현할 터”

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정청래 대표 “구례 예산 폭탄, 중앙당이 책임진다”
더불어민주당 정청래 (총괄상임선거대책위원장) 당대표와 장길선 구례군수 후보가 31일 구례경찰서 로터리에서 대규모 집중 유세를 펼치며 압도적 승리를 위한 세 몰이에 나섰다.
두 사람은 이 자리에서 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 통한 ‘농어촌 기본소득 30만원 지급’과 ‘구례 예산 5000억원 시대’ 실현을 핵심 공약으로 제시했다.
먼저 유세차에 오른 정청래 당대표는 “구례군의 예산이 적어 기본소득을 추진하는 데 어려움이 많다고 들었다”며 “장길선 후보가 공약하고 있는 ‘구례군 농어촌 기본소득 지역 선정’이 반드시 실현될 수 있도록 당대표로서 재정적·법적 지원을 아끼지 않겠다”고 포문을 열었다. 이어 “전남·광주 통합으로 4년간 20조원을 투입하기로 한 만큼, 구례군민들이 피부로 느낄 수 있는 예산이 탁탁 밀려들 것이다”며 “구례군의장을 지내며 살림살이를 누구보다 잘 아는 준비된 장길선 후보를 선택해 주신다면 민주당이 호남에 효도하는 심정으로 특별한 보상을 하겠다”고 전폭적인 지지를 호소했다.
당 지도부의 강력한 지원 사격에 이어 마이크를 잡은 장 후보는 “기본소득 30만원 지급을 반드시 해내겠다”며 “정청래 당대표께서 적극적인 당 차원의 지원을 약속해 주신 만큼 구례의 실현 가능한 희망이 현실화 될것이다”고 강조했다.
장 후보는 지방소멸 위기 대응책으로 “37년간 교육공무원으로 근무하며 쌓은 경험을 바탕으로 영유아 돌봄과 교육을 전적으로 책임지는 ‘행복 교육 도시’를 만들겠다”며 “ 구례 예산 5000억 시대를 달성해 인구 감소로 구례가 사라질지 모른다는 군민들의 걱정을 확신과 자부심으로 바꾸겠다”고 선언했다.
구례 최종필 기자
세줄 요약
- 정청래 대표와 구례경찰서 로터리 집중 유세
- 농어촌 기본소득 30만원·예산 5000억원 공약
- 행복 교육 도시·지방소멸 대응 강조
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