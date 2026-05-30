추경호 “나라 그늘 챙기는 게 국가…대구 사회복지사 처우 개선 약속”

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정부 ‘고유가 지원금’ 두고 “정치적 목적 지출” 비판

이미지 확대 추경호 대구시장 후보, 서남시장 찾아 지지 호소 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 30일 오후 대구 달서구 서남시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 2026.5.30. 뉴스1

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 29일 천주교 대구대교구 사회복지회 김기진 신부 등과 차담을 나누고 있다. 추경호 선거사무소 제공

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추경호 국민의힘 대구시장 후보가 천주교 대구대교구 사회복지회를 찾아 “다른 지자체에 비해 현저히 낮은 대구 사회복지사의 처우 격차 문제를 해소할 것”이라고 약속했다.30일 추 후보 측에 따르면 전날 김기진 천주교대구대교구 사회복지회 신부(대표이사)를 비롯한 임원들은 추 후보와의 차담회에서 “다른 건 바라지 않는다. 최소한 경북 수준만큼은 처우를 맞춰 달라”고 요청했다. 사회복지사 처우의 경우 단순 예산 배분 문제가 아니라 지자체별로 국가 인건비 가이드라인 외에 추가 지원을 얼마나 하느냐에 따라 격차가 생긴다는 게 이들의 설명이다.이에 추 후보는 시장 당선 시 처우 격차 해소에 적극적으로 나서겠다고 약속했다. 이와 함께 그는 “국가 재정은 취약계층을 두텁게 보호하는 데 집중돼야 한다”면서 “유류세 인하 등 구조적인 방법을 활용하지 않고 기름값 대응을 명목으로 6조원에 가까운 돈을 현금성으로 쏟아붓는 등 정치적 목적의 지출이 반복되는 것은 바람직하지 않다”고 이재명 정부의 현금성 복지 정책을 비판했다. 그러면서 “도움이 필요한 분들에게 재정이 집중될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.김 신부는 또 “시장이 되시면 사회복지를 잊지 마시고, 가난한 사람들의 작은 목소리에도 귀 기울여 달라”고 당부했고, 추 후보는 “나라가 발전하면 늘 그늘이 생기고, 그 그늘을 챙기는 것이 바로 국가의 역할”이라며 “가톨릭을 비롯한 종교계가 국가가 미처 손 닿지 못하는 사각지대를 헌신적으로 채워주고 있는 데 깊이 감사드린다”고 화답했다.대구 민경석 기자