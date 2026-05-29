[속보]박근혜, 초접전 대구판세 흔들까…31일 서문시장·수성못 전격 방문

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서문시장·수성못서 추경호와 거리 유세
朴, 과거 정치적 고비마다 서문시장 찾아
박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞두고 대구 서문시장과 수성못을 찾는다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원하기 위해서다.
앞서 박 전 대통령은 대구 외에도 전국 곳곳을 돌며 국민의힘 후보에 대한 지원에 나선 바 있다. 한때 ‘선거의 여왕’으로 통하던 그가 선거 막판 재등판하면서 선거 판세도 요동칠 것으로 보인다.
29일 추 후보 측에 따르면 박 전 대통령은 오는 31일 오후 추 후보와 함께 서문시장, 수성못을 방문한다. 그는 추 후보와 함께 유세를 다니며 시민들을 만날 예정이다. 이날 일정에는 박 전 대통령의 변호인이었던 유영하 의원도 동행한다.
박 전 대통령은 지난 23일에도 추 후보를 지원하기 위해 대구 북구 칠성시장을 방문했다. 당시 30여 분간 시장을 둘러본 그는 기자들과 만나 “경제가 안 좋다고 하니 이렇게 조금이라도 위로를 드리고 싶다”면서 “오늘 마침 추 후보도 같이 오셔서 시장을 둘러봤는데 (추 후보가) 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니까 좋은 정책을 마련하실 거라 생각한다”며 추 후보에 대한 신뢰를 드러냈다.
이후 충청과 부산, 경남, 강원, 경북 등 전국 각지를 돌며 국민의힘 소속 후보들을 적극적으로 지원했다. 서문시장·수성못 방문 일정도 대구시장 선거가 초접전 양상으로 흘러가자 추 후보에게 한 번 더 힘을 싣기 위한 차원으로 풀이된다.
서문시장은 박 전 대통령에게 각별한 장소다. 정치적 고비가 있을 때마다 이곳을 찾았기 때문이다. 2004년 노무현 전 대통령 탄핵 사태에 대한 역풍이 불자 세 결집을 위해 서문시장을 찾았다. 2012년 대선 과정에서도 이곳을 찾아 ‘기(氣)’를 얻어갔으며 당선 이후에도 서문시장에서 시민들을 만났다. 마지막 방문은 지난해 대선 직전이었다.
대구 민경석 기자
세줄 요약
- 박근혜, 대구 서문시장·수성못 방문 예고
- 추경호 후보 지원, 막판 표심 결집 시도
- 초접전 대구시장 선거 판세 변수 주목
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