김부겸·추경호, 사전투표 완료…“대구 바꿔야” vs “정권 견제”

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사전투표 첫날 부부 동반 투표
모두 투표 마친 뒤 “내가 적임자”
6·3 지방선거 최대 격전지인 대구시장 선거에 나선 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 사전투표 첫날인 29일 부부 동반으로 투표한 뒤 막판 지지를 호소했다.
김 후보는 이날 오전 9시 30분쯤 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 부인 이유미 여사와 함께 투표했다. 김 후보는 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 “대구가 어떤 형태로든지 새로 일어날 수 있는 큰 계기를 만들어야 한다”며 “제 쓰임새를 절박한 대구 시민들께서 꼭 평가해 달라는 마음으로 기도하면서 투표했다”고 소감을 밝혔다.
그는 이어 “이번에 김부겸을 찍어서 정치 변화가 오면 제게는 ‘여러분은 다시 일어설 수 있다’는 그런 확신이 있다”면서 “이번에는 확실히 ‘대구 변화가 되겠구나’라는 그런 확신이 생겼다”며 사전투표를 독려하기도 했다.
선거 막바지 판세에 대해서는 자신감을 드러냈다. 김 후보는 “(추 후보와) 각축을 벌이고 있지만 ‘이번에야말로 바꿔야 되겠다는 열망, 에너지가 더 솟아나고 있다’고 확신한다”며 “선거 결과는 제가 이길 거라고 아주 넉넉하게 생각하고 있다. 이미 흐름은 제 쪽으로 잡힌 것 같다”고 했다.
그는 박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세에 대해선 별다른 의미를 부여하지 않았다. 김 후보는 “보수 정치가 그만큼 국민적인 신뢰를 받지 못하니까 박 전 대통령까지 모시고 나온 게 아닌가 그런 생각이 든다”고 했다.
남은 기간 선거 전략으로는 “앞으로 2, 3일 동안은 그동안 시민들을 만나 뵙지 못한 지역을 다 다닐 작정”이라며 “거리 유세, 벽치기 유세 등을 끝나고 나면 전략 요충지역을 중심으로 대구를 다시 한번 순회할 것”이라고 설명했다.
추 후보도 이날 오전 10시쯤 부인 김희경 여사와 함께 대구 수성구의회 1층에 마련된 범어1동 사전투표소를 찾아 투표를 마쳤다. 추 후보는 취재진에 “이제 본격적인 국민의 선택이 시작됐는데 후보자의 면면을 살펴봐 달라”며 “경제부총리 경험을 살려 대구 경제를 꼭 살리고 오만한 민주당 정권을 이겨서 견제하는 균형추 역할을 하겠다”고 약속했다.
이번 지방선거에서 대구가 최대 격전지로 떠오를 만큼 이례적인 접전 승부가 펼쳐지는 데 대한 질문에는 “각종 여론조사를 보면 초접전 양상이지만 지금부터가 시작이라는 마음으로 한 표라도 더 얻기 위해 시민들을 찾아뵙고 대구시장 적임자임을 말씀드리면서 치열하게 뛸 것”이라고 답했다.
보수 유권자들의 사전투표 참여율이 낮다는 지적에는 “사전투표를 하든, 본투표를 하든 유권자 본인의 여건에 따라 자유 선택에 의해 하면 될 문제”라며 “다만, 어느 경우든 국민의 소중한 한 표를 행사해 대한민국과 대구 미래를 결정해주시길 바란다”고 강조했다.
추 후보는 또 “이번 선거는 대구 경제를 살릴 진정한 일꾼이 누구인지를 가린다는 점에서 굉장히 중요하다”며 “시민들께서 대구를 살릴 진정한 일꾼이 누구인지 현명하게 생각하시고 선택할 것으로 믿는다”고 당부했다.
대구 민경석 기자
세줄 요약
- 김부겸·추경호, 사전투표 뒤 막판 지지 호소
- 김 후보, 대구 변화와 정치 전환 필요성 강조
- 추 후보, 경제 살리기와 정권 견제 역할 약속
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