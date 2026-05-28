김대중 전남교육감 후보, 순천서 집중유세···“동부권 교육발전·교육수당 확대”

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‘순천·여수·광양 500만 메가시티’ 등 제시
“선월지구 고교 설립·평생교육원 도서관·동부청사 신설” 약속
김대중 전남교육감 후보가 전남 동부권의 중심지인 순천을 찾아 유권자들의 지지를 호소하며 표심 몰이에 나섰다.
김 후보는 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 5시 30분 순천시 연향동 국민은행 사거리에서 집중유세를 펼쳤다. 시민과 지지자 등 500여 명은 순천을 비롯한 전남 동부권 교육 발전을 위한 핵심 공약에 뜨거운 박수를 보내며 호응했다.
이날 유세에서 김 후보는 “순천·여수·광양시를 아우르는 500만 메가시티와 10만 인재 양성 프로젝트를 통해 지역 교육 발전을 반드시 이뤄내겠다”며 “각 지자체장과 긴밀히 협력해 순천이 ‘교육특별시’로서 선두적인 역할을 할 수 있도록 앞장서겠다”고 강조했다.
그는 지난 임기 동안 마무리 짓지 못한 정책들을 완성하겠다는 강한 의지도 피력했다. 구체적인 실행 과제로 ▲글로컬 미래 교육의 성공적 완성 ▲순천교육청의 스마트 미래교육청 이설 추진 ▲신대지구 고등학교 부지 부족 문제 해결을 위한 선월지구 고등학교 설립 추진 ▲평생교육원 및 도서관 설립 등을 공약했다.
특히 지역 균형 발전과 K-교육의 토대를 마련하기 위해 ‘동부청사 신설’을 약속해 눈길을 끌었다.
김 후보는 대표 민생 공약으로 현행 학생교육수당을 개편해 “임기 내 고등학교까지 학생교육수당을 확대 지급하겠다”며 “순천을 명실상부한 ‘K-교육 선두 도시’로 만들겠다”고 공언했다.
그는 “29일과 30일 실시되는 사전투표가 전남 교육의 미래를 결정하는 중요한 분수령이 될 것이다”며 “전남·광주 통합특별시 교육감의 비전을 완성할 수 있도록 유권자 여러분의 뜨거운 응원과 압도적인 지지를 부탁드린다”고 호소했다.
순천 최종필 기자
세줄 요약
- 순천 집중유세로 동부권 교육발전 공약 제시
- 500만 메가시티·10만 인재 양성 구상 강조
- 학생교육수당 고교 확대와 동부청사 신설 약속
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