野 “나무호 조사 결과, 이란 눈치보기…선거 앞 고의 은폐”

공격 주체·고의성 확정 못한 정부 비판

지방선거 앞두고 문제 부각 회피 의심도

“대한민국의 국익·국격·국민 못 지켜”

김석기 “고의 은폐” CCTV 공개 요구도

이미지 확대 초치된 사이드 쿠제치 주한 이란대사 (서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 사이드 쿠제치 주한 이란대사가 HMM 나무호 호르무즈해협 피격 사건과 관련 27일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부로 초치되고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 20일 국회에서 열린 국회 외교통일위원회 전체회의에서 나무호 피격 관련 현안 질의가 진행되고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정부 조사 결과, 이란 눈치보기식 대응 비판

공격 주체·고의성 단정 못한 발표 문제 제기

지방선거 앞 발표 시점, 의도적 지연 의혹

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국민의힘이 28일 정부가 발표한 나무호 피격 조사 결과와 관련해 “이란의 반응을 지나치게 의식하며 눈치 보기식 대응에 머물러서는 안 된다”고 지적했다.국회 외교통일위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 성명서를 발표하고 “정부는 공격 주체를 끝내 이란으로 확정하지 못했다. 심지어 공격의 고의성조차 단정하기 어렵다는 취지의 설명을 내놓으며 이란 측에 재차 부인할 여지를 남겨줬다”며 이같이 말했다.이어 “아니나 다를까 정부 브리핑 이후 약 1시간 반 만에 이루어진 이란 대사 초치 과정에서 이란 측은 공격 사실을 다시 부인했다”며 “이번 조사 결과 발표는 대한민국이 국익도, 국격도, 국민의 자존심도 제대로 지켜내지 못했다는 점만 국제사회에 드러낸 셈”이라고 강조했다.이들은 조사 결과 발표 시점에 대해서도 “시간을 끌면서 지방선거 사전투표일이 다가오는 시점에 와서야 발표한 것은 선거운동 기간 전 이 문제가 부각되는 것을 피하고, 선거운동이 시작돼 국민이 이 문제의 심각성에 관심을 가질 수 없는 상황에서 발표해 어물쩍 넘어가려는 것으로 보인다”고 주장했다.그러면서 “정부는 이번 사건에 대해 보다 단호하고 분명한 대응에 나서야 한다”며 “우리 국민과 선박의 안전을 해치는 행위는 결코 좌시하지 않는다는 메시지를 국제사회에 명확히 각인시켜야 한다”고 덧붙였다.외통위원장인 김석기 국민의힘 의원은 이날 페이스북에서 “정부가 피격 사실을 인지하고도 지방선거를 앞두고 정부 무능을 감추기 위해 사건을 고의로 시간을 끌고 은폐하려 했다는 의혹이 사실로 밝혀진다면 정부가 져야 할 책임은 결코 가볍지 않을 것”이라고 지적했다.김 의원은 사건 진상 규명을 위해 나무호 피격 당시 폐쇄회로(CC)TV 공개, 외교부에 대한 감사원 감사, 정부의 고의 은폐 시도 인정 등을 촉구했다.곽진웅 기자