정치 기자회견 하는 정원오 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/28/20260528500104 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-28 13:18 입력 2026-05-28 13:18 이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 기자간담회를 갖고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자 이새날 서울시의원 “한강해치카 인기 운행… 압구정선착장 접근성 높이며 시민 호응 이어져” 서울시의회 바로가기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 기자간담회를 갖고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지