기자회견 하는 정원오 후보

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-28 13:18
입력 2026-05-28 13:18
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 기자간담회를 갖고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 기자간담회를 갖고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 기자간담회를 갖고 있다.

도준석 전문기자
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