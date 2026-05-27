“나무호, 이란 순항미사일에 피격”

정부 “이란대사 초치해 항의할 것”

이미지 확대 정부, HMM 나무호 타격 비행체 조사 결과 발표 정부는 27일 박윤주 외교부 1차관의 브리핑을 통해 호르무즈 해협의 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체가 이란산 대함미사일일 가능성이 크다고 결론을 내렸다.

박 차관은 조사 결과를 발표하면서 탄두의 형태, 기체 잔해물 색상 등을 토대로 “기술분석 결과, 이란에서 개발된 ‘누르’ 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다. 사진은 외교부가 공개한 HMM 나무호를 타격한 비행체의 제조사 TEM 각인. 2026.5.27.

외교부 제공

세줄 요약 나무호 피격 원인, 이란산 누르 계열로 결론

엔진 잔해·부품 각인서 이란산 정황 확인

주한 이란대사 초치, 책임 있는 조치 요구

2026-05-28 1면

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정부가 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 유조선 나무호는 이란에서 개발한 대함 순항미사일 ‘누르’에 피격된 것이라고 밝혔다. 공격 주체가 이란이라고 사실상 결론 내린 것이다. 외교당국은 주한 이란대사를 초치하고 책임 있는 조치를 요구할 방침이다.박윤주 외교부 1차관은 27일 외교부 청사에서 브리핑을 열고 이런 내용의 정부 조사 결과를 발표했다. 박 차관은 “기술분석 결과 (나무호를 공격한 비행체는) 이란에서 개발된 ‘누르’ 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다.박 차관은 탄두의 형태, 기체 잔해물 색상 등을 토대로 이런 결론이 나왔다고 부연했다. 그는 공격 주체를 이란이라고 특정하지는 않았으나 “여러 증거가 이란으로 향하고 있다”면서 “주한 이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정”이라고 말했다.또 박 차관은 “강한 유감이나 사과 요구는 외교 경로를 통하는 것이 더 효과적인 방법이라고 생각한다”고도 말했다.정부 조사 결과 당국이 수거한 엔진 잔해에서는 이란산 터보 제트 엔진과 유사한 점이 식별됐다. 또 부품에서 이란 제조사로 추정되는 각인도 확인됐다. 나무호를 공격한 첫 번째 탄두는 불발됐으며, 두 번째 탄두는 정상적으로 기폭된 것으로 조사됐다.지난 2월 이란 전쟁이 발발한 이후 호르무즈 해협에 묶여 있던 나무호에서는 지난 4일 강한 충격과 함께 화재가 발생했다. 큰 피해는 없었지만 선원 24명 중 1명이 부상을 당해 치료를 받았다. 사고 이후 정부는 현지에 무기체계 전문가를 파견해 초기 조사를 벌였다.외교부는 지난 10일 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 타격했다는 정부합동 조사 결과를 발표했다. 또 같은 날 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 불러 사고 조사 결과를 설명했다. 이후 정부는 지난 15일 현장에서 수거했던 비행체 엔진 잔해를 한국으로 들여와 국내에서 조사를 이어 갔다.당국은 공격 주체로 이란을 유력하게 보고 조사를 진행해 왔다. 외교부 고위당국자는 지난 14일 기자간담회에서 “이란 외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다”고 말하기도 했다.하지만 사고 이후에도 이란 당국은 줄곧 이를 부인했다. 주한 이란대사관은 지난 6일 성명을 내고 “한국 선박 피해 사건과 관련해 이란군이 개입했다는 어떠한 주장도 단호히 거부하며 전면 부인한다”고 했다.이란 국영 프레스TV는 미국의 해방 작전에 맞서기 위해 한국 선박을 겨냥한 것이라고 주장했지만, 이란 당국은 “외부 분석 데스크의 논평일 뿐”이라고 일축했다.하지만 공격 주체가 사실상 이란으로 결론 나면서 정부도 대응 수위를 고심할 것으로 보인다. 앞서 외교부 고위당국자는 공격 주체가 확정될 경우 “응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 밝힌 바 있다.정부가 이날 구체적으로 공격 주체를 특정하면서 양국의 긴장도 불가피할 전망이다. 다만 정부는 이날 이란으로 사실상 공격 주체를 특정하면서도 유감을 표명하거나 공개적인 사과를 요구하지는 않았다. 호르무즈 해협에 있는 25척의 국내 선박의 통항 문제를 두고 이란 당국과 계속 협의 중인 만큼 대응 수위를 조절하는 것으로 분석된다.이주원 기자