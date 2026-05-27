정치 [포토] ‘통증 호소’ 박근혜 전 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/27/20260527800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-27 14:25 입력 2026-05-27 14:25 1/ 9 이미지 확대 박근혜 전 대통령 ‘손 통증 호소’박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 박근혜 전 대통령 악수박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 손 아픈 박근혜 전 대통령박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 박근혜 전 대통령 ‘손 인사’박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 둘러본 후 차에 오르면서 손 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 민심 잡는 박근혜 전 대통령박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 경남 진주 찾은 박근혜 전 대통령박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령 손 인사박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 박근혜 전 대통령 밝은 표정박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 이미지 확대 박근혜 전 대통령 손 인사박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지