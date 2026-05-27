[포토] ‘통증 호소’ 박근혜 전 대통령

1 / 9 이미지 확대 박근혜 전 대통령 ‘손 통증 호소’ 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 박근혜 전 대통령 악수 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 손 아픈 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 박근혜 전 대통령 ‘손 인사’ 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 둘러본 후 차에 오르면서 손 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 민심 잡는 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 경남 진주 찾은 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령 손 인사 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 박근혜 전 대통령 밝은 표정 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

이미지 확대 박근혜 전 대통령 손 인사박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. 2026.5.27 공동취재

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박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장에서 시민과 악수 후 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다.박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다.온라인뉴스부