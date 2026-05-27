김부겸 “국힘 정신 차리려면 저를 선택해야…민주당 강경 목소리 제어할 것”

보수 텃밭 대구서 ‘인물 쓰임새’ 전면 부각
국힘 ‘박근혜 소환’에…“바람직 하지 않아”
朴 향해선 “허락하면 인사드릴 것…예의 차원”
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 27일 “국민의힘을 정신 차리게 하려면 저를 꼭 선택해서 써주셔야 한다”고 호소했다. ‘보수의 심장’이라 불릴 정도로 보수세가 강한 대구에서 민주당 소속 시장이 탄생하는 것 자체로 정치적 의미가 크다는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.
김 후보는 이날 오후 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 “출마를 선언할 때 말씀드린 것처럼 저를 뽑으면 국민의힘 지도부가 책임을 지고, 건강한 보수로 다시 태어날 수 있다고 본다”며 이같이 말했다.
그는 이어 “김부겸을 뽑으면 대구 시민들이 우려하는 민주당의 강경한 목소리를 일부 제어할 수 있다”면서 “이른바 (조작기소)특검법이 전국을 흔들어놓았을 때 ‘신중하지 않으면 큰일 난다’고 말씀드렸더니 금방 대통령이나 당 지도부가 받아들인 것을 보면, 제가 당선되면 민주당 대구시장이 갖는 정치적 무게가 얼마나 크겠나”라고 강조했다.
김 후보는 또 국민의힘이 박근혜 전 대통령을 선거에 소환하는 데 대해 “전직 대통령을 자꾸 현실 정치판에 소환하는 건 바람직하지 못하다고 본다”고 지적했다. 그러면서 “그럼에도 아직도 그분(박 전 대통령)이 허락만 하시면 찾아뵙고 인사 드리려 한다. 대구시장 후보로서 대구에 사는 전직 대통령을 찾아뵈려 하는 건 당연한 도리이고 예의이기 때문”이라고 강조했다.
선거가 막바지에 이르면서 각종 여론조사에서 엎치락뒤치락하는 데 대한 질문에는 “전화 면접 방식의 조사에서는 일관되게 제가 앞서고 있고, ARS 조사에서는 추 후보가 앞서는 엇갈린 결과가 나오는데 아무래도 조직이 강한 쪽이 ARS를 잘 활용하는 것 같다”며 “저는 처음부터 끝까지 ‘이번에는 김부겸의 쓰임새를 보고 판단해달라’고 말하고 있다”고 답했다.
대구·경북신공항 건설 사업을 ‘국가 주도 사업’으로 전환해야 한다는 추경호 국민의힘 후보의 주장에 대한 입장을 묻는 말에 김 후보는 “정부가 ‘우리는 모릅니다’하고 나자빠지기 딱 좋은 논리”라며 “저는 그래서 국가 지원 의무를 대폭 늘리는 방식으로 법을 개정해서 사업 주체는 대구시가 되더라도 국가의 책무를 분명히 못 박겠다는 것”이라고 설명했다.
김 후보는 TV 토론회에서 나온 ‘주적’ 공방에 대한 취재진의 질문에 “추 후보께서도 속으로는 좀 뜬금없다고 생각하지 않았겠나”라며 “아버님이 평생 군에 몸담으셨던 분인데 제 안보관을 의심하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 선을 그었다. 이어 “대구 경제를 어떻게 살릴지 고민해야 할 자리에서 (이런 이념 검증은) 핀트가 맞지 않는 이야기였다”고 지적했다.
대구 민경석 기자
세줄 요약
- 국민의힘 변화 위해 자신 선택 호소
- 민주당 강경 목소리 제어 가능성 강조
- 박근혜 소환·신공항 논란에 입장 표명
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