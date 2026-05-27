박근혜 전 대통령, 울산 신정시장 방문… 국민의힘 후보 ‘지원’

김두겸 울산시장 후보·김태규 남구갑 보궐선거 후보, 임현철 남구청장 후보 등 동행

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 27일 오후 울산 남구 신정시장을 방문해 국민의힘 김두겸 울산시장 후보, 김태규 울산 남구갑 국회의원 후보 등과 함께 시민과 인사하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 박근혜 전 대통령 울산 신정시장 방문

국민의힘 지방선거 후보 지원 유세

시민·상인 접촉하며 지지 호소

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박근혜 전 대통령이 27일 울산을 찾아 6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 후보들을 향한 전폭적인 지지를 유권자들에게 호소했다.박 전 대통령은 이날 오후 울산 남구 신정시장을 방문해 상인 및 시민들과 직접 인사를 나누는 도보 유세 방식으로 지원 사격에 나섰다.이 자리에는 김두겸 울산시장 후보, 김태규 남구갑 국회의원 보궐선거 후보, 임현철 남구청장 후보를 비롯한 국민의힘 소속 후보자들과 김기현·박성민·서범수 의원 등이 함께했다.박 전 대통령은 시장 안을 걸으며 상인들과 눈을 맞추며 인사했고, 때때로 손을 뻗어오는 지지자들과 손을 맞대기도 했다.이날 시장 일원은 미리 대기한 경호 인력과 경찰에다 지지자, 후보자, 취재진 등이 한꺼번에 몰려 이동이 쉽지 않을 정도로 북새통을 이뤘다. 박 전 대통령은 약 30분 동안 시장 유세를 마친 뒤 차를 타고 다음 방문지인 부산으로 이동했다.박 전 대통령은 “울산은 아버지가 잘사는 나라를 만들기 위해서 노력하신 결과물이라는 점을 올 때마다 느낀다”며 “국민이 행복하게 살아갈 수 있도록 노력하고, 진실한 신념으로 언행을 실천하는 것이 정치인이 할 일이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “자리를 함께한 김두겸, 김태규 후보는 그런 신념을 바탕으로 약속한 것을 잘 지켜나갈 분이라고 믿고 있다”면서 “울산시민들께서 많은 지지를 보내주셨으면 한다”고 당부했다.울산 박정훈 기자