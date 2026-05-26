정치 장동혁 대표, 서소문 고가 사고 현장 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/26/20260526500271 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-26 18:32 입력 2026-05-26 18:32 이미지 확대 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 관계자로부터 브리핑받고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 관계자로부터 브리핑받고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지