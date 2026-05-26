장동혁 대표, 서소문 고가 사고 현장 방문

이미지 확대 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 관계자로부터 브리핑받고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

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장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 관계자로부터 브리핑받고 있다.이지훈 기자