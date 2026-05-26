김부겸, 정용진 사과에 “이 정도 선에서 그쳐야”…당내 강경론에 자제 당부

金 “정용진 사과했으니 지켜보자”

당내 ‘스타벅스 압박’ 기류에 자제 요청

정용진, 대국민 사과…민주 “가식적”

이미지 확대 지지 호소하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 뉴시스

이미지 확대 고개숙인 정용진 회장 용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26. 뉴스1

세줄 요약 정용진 회장 대국민 사과, 책임 인정

김부겸, 당내 강경 비판 자제 요청

정치권의 기업 압박·소비 비난 경계

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 스타벅스 코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란에 정용진 신세계그룹 회장이 대국민 사과한 데 대해 “이제 이 정도 선에서 그쳤으면 한다”며 입장을 밝혔다. 정 회장의 사과에도 당내에서 강경한 목소리가 나오자 자제를 요청하며 중재에 나선 것이다.김 후보는 26일 오후 페이스북에 “정 회장이 스타벅스 논란에 대해 사과했다. 본인의 책임을 분명히 했다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “5·18 민주화 운동이 우리 안에 살아 숨 쉬는 시민 정신임을 확인했다”고 덧붙였다.그는 이어 “정 회장이 이번 사태 장본인으로 지목된 까닭은 기업인의 본분을 벗어나 정치적 메시지를 남발했던 자신의 과거 이력 때문”이라고 꾸짖은 뒤 “그렇다고 정부나 정치권이 특정 기업을 공개적으로 압박하거나 소비 자체를 비난하는 분위기로 흐르면 안 된다”고 강조했다. 이와 함께 “정 회장이 사과했으니 정부·여당도 이제 국민을 믿고 지켜봐 주시길 정중히 요청드린다”고 했다.앞서 정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과를 통해 “부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”면서 “어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 용서를 구한다”며 고개를 숙였다. 이어 “내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더욱 높이겠다”고 약속했다.하지만, 정 회장의 사과 이후에도 민주당에서는 ‘가식적’, ‘안 하느니만 못한 회견’이라는 비판의 목소리가 터져 나왔다.정청래 대표는 페이스북에 “그동안 극우적 언행을 봤을 때 ‘소나기 피하기’성 가식적 사과가 아니냐는 의심을 지울 수 없다”며 “정 회장은 5·18 영령께 더 머리 숙여 사죄하고 진정성 있고 책임지는 조치를 취하길 바란다”고 적었다.당내 최고령 의원인 박지원 의원도 “정 회장의 사과는 ‘제2의 윤석열 개 사과’”라며 “타는 짚불에 기름을 부었다”고 비판했다.앞서 강준현 수석대변인은 정 회장의 사과에 대해 “진정성이 있다”고 밝혔으나, 이후 “당과 사전에 논의된 표현이 아니었다. 미숙한 답변을 드려 진심으로 사과드린다”고 정정했다.대구 민경석 기자