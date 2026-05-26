정치 도시철도 공약 발표하는 오세훈 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/26/20260526500112 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-26 12:10 입력 2026-05-26 12:10 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 도시철도 공약을 발표하고 있다. 티셔츠에 새겨진 0%는 지하철 사망률, 숫자 170, 7, 83은 도시철도 170여개 동, 7개 노선, 83개 역을 의미한다. 2026.5.26 도준석 전문기자 윤영희 서울시의원, 난임 가정 지원 위한 ‘한의약 육성 조례 개정안’ 대표발의 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 도시철도 공약을 발표하고 있다. 티셔츠에 새겨진 0%는 지하철 사망률, 숫자 170, 7, 83은 도시철도 170여개 동, 7개 노선, 83개 역을 의미한다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지