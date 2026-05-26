도시철도 공약 발표하는 오세훈 후보

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 도시철도 공약을 발표하고 있다. 티셔츠에 새겨진 0%는 지하철 사망률, 숫자 170, 7, 83은 도시철도 170여개 동, 7개 노선, 83개 역을 의미한다. 2026.5.26 도준석 전문기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 도시철도 공약을 발표하고 있다. 티셔츠에 새겨진 0%는 지하철 사망률, 숫자 170, 7, 83은 도시철도 170여개 동, 7개 노선, 83개 역을 의미한다.도준석 전문기자