[포토] 시민들과 인사 나누는 박근혜 전 대통령

1 / 8 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 둘러보고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 시민들의 열렬한 환호 속에 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가에 들어서고 있다.2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 시민들의 열렬한 환호 속에 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가에 들어서고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 2026.5.25/2026-05-25 12:52:58연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

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박근혜 전 대통령이 25일 어머니 고(故) 육영수 여사의 자취가 깃든 충북 옥천 생가를 방문해 현장을 찾은 시민들에게 인사를 건네고 있다.오랜만에 어머니의 생가를 찾은 박 전 대통령은 자신을 환대하는 지역 주민들과 지지자들을 향해 환한 미소로 화답하며 따뜻한 시간을 보냈다.온라인뉴스부