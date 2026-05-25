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[포토] 한인옥 여사 빈소 방문한 장동혁 대표

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수정 2026-05-25 10:56
입력 2026-05-25 10:56
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국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이자 대표가 25일 서울 서대문구 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련된 이회창 전 한나라당(국민의힘 전신) 총재의 부인 고(故) 한인옥 여사의 빈소를 찾아 조문하고 있다.



이날 조문에는 김장겸 의원(왼쪽)과 최보윤 의원(오른쪽)이 동행해 고인의 명복을 빌고 유가족을 위로했다.

온라인뉴스부
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