“자릿세 내지 않게 해주셔서 감사”…李대통령, 경기지사 업적 계곡 정비 깜짝 방문

이 대통령 부부, 포천 백운계곡 방문
시민들 “정말 존경한다” 환영
행안부 장관에게 계곡 관리 강화 지시
“물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데…몇 년 전부터는 자릿세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있습니다.”
이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 포천 백운계곡을 찾자 한 시민이 “감사하다”며 이같이 말했다.
이 대통령 부부는 이날 이곳을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다. 포천 백운계곡은 과거 1600여개 불법 시설이 난립하고 불법 영업 행위가 성행하던 곳이었다. 이 대통령은 경기지사 재임 시절 지역 상인조합 등과 오랜 소통을 거쳐 불법 시설 철거 및 정비를 추진했다. 그 결과 백운계곡은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간이 됐다.
부처님오신날 연휴를 맞아 계곡을 찾은 나들이객은 이 대통령 부부를 보고 반갑게 인사했다. 한 시민은 “나라를 이렇게 훌륭하게 만들어줘서 감사하다”, “정말 존경한다”라고 인사를 건넸다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.
이 대통령은 상인들을 만나 시민들에게 필요한 것이 있으면 지원 요청을 해 달라고 했다. 특히 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분을 이야기하면 행정안전부 장관에게도 챙기라고 하겠다고 했다. 김 여사도 시민들에게 “불편한 것은 없느냐”고 묻고 “건강하시라”라고 인사를 건넸다고 한다.
이어 현장을 둘러보던 이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며 각별히 신경 써줄 것을 당부했다. 또 여름철 집중호우로 계곡 범람 위험 가능성과 위험시설 관리 상태를 직접 점검하고 방치된 눈썰매장 앞에서는 잠시 걸음을 멈추고 현장 상황을 살피기도 했다.
강 수석대변인은 “유튜브로 매일 (이 대통령의 국정 운영 상황을) 보고 있다. 자릿세가 없어 편하게 와서 놀 수 있다는 시민들의 목소리도 이어졌다”고 전했다.
김진아 기자
세줄 요약
- 백운계곡 깜짝 방문, 정비 성과 점검
- 불법시설 철거 후 개방형 휴식공간 변화
- 청소 인력 지원·위험시설 관리 강화 지시
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지