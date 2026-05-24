“자릿세 내지 않게 해주셔서 감사”…李대통령, 경기지사 업적 계곡 정비 깜짝 방문

이 대통령 부부, 포천 백운계곡 방문

시민들 “정말 존경한다” 환영

행안부 장관에게 계곡 관리 강화 지시

이미지 확대 부처님오신날 봉축법요식 참석한 이재명 대통령 내외 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에 참석해 있다.

뉴시스

세줄 요약 백운계곡 깜짝 방문, 정비 성과 점검

불법시설 철거 후 개방형 휴식공간 변화

청소 인력 지원·위험시설 관리 강화 지시

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“물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데…몇 년 전부터는 자릿세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있습니다.”이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 포천 백운계곡을 찾자 한 시민이 “감사하다”며 이같이 말했다.이 대통령 부부는 이날 이곳을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다. 포천 백운계곡은 과거 1600여개 불법 시설이 난립하고 불법 영업 행위가 성행하던 곳이었다. 이 대통령은 경기지사 재임 시절 지역 상인조합 등과 오랜 소통을 거쳐 불법 시설 철거 및 정비를 추진했다. 그 결과 백운계곡은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간이 됐다.부처님오신날 연휴를 맞아 계곡을 찾은 나들이객은 이 대통령 부부를 보고 반갑게 인사했다. 한 시민은 “나라를 이렇게 훌륭하게 만들어줘서 감사하다”, “정말 존경한다”라고 인사를 건넸다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.이 대통령은 상인들을 만나 시민들에게 필요한 것이 있으면 지원 요청을 해 달라고 했다. 특히 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분을 이야기하면 행정안전부 장관에게도 챙기라고 하겠다고 했다. 김 여사도 시민들에게 “불편한 것은 없느냐”고 묻고 “건강하시라”라고 인사를 건넸다고 한다.이어 현장을 둘러보던 이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며 각별히 신경 써줄 것을 당부했다. 또 여름철 집중호우로 계곡 범람 위험 가능성과 위험시설 관리 상태를 직접 점검하고 방치된 눈썰매장 앞에서는 잠시 걸음을 멈추고 현장 상황을 살피기도 했다.강 수석대변인은 “유튜브로 매일 (이 대통령의 국정 운영 상황을) 보고 있다. 자릿세가 없어 편하게 와서 놀 수 있다는 시민들의 목소리도 이어졌다”고 전했다.김진아 기자