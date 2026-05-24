정원오 “오세훈 시장 임기 때마다 대형사고…안전불감증 시장”

석가탄신일 광진·강동·송파 한강벨트 유세

GTX 삼성역 공사 철근 누락 문제 집중 부각

“안전불감증 서울, 안전제일주의 서울로”

이미지 확대 아이들과 인사하는 정원오 후보 더불어민주당 정원오(오른쪽) 서울시장 후보가 24일 서울 광진구 서울어린이대공원에서 열린 선거유세에서 아이들과 인사하고 있다.

이미지 확대 지지 호소하는 정원오 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 24일 서울 광진구 어린이대공원에서 열린 집중 유세에서 시민들과 인사하며 지지를 호소하고 있다. 2026.05.24.

세줄 요약 오세훈 시장 향한 안전불감증 비판

삼성역 GTX 부실공사·늑장대응 지적

시민 안전 최우선 서울 전환 촉구

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 24일 “안전에 전혀 관심이 없는 안전불감증 시장”이라고 오세훈 국민의힘 후보를 직격했다.정 후보는 이날 서울 광진구 서울어린이대공원 정문 앞 집중 유세에 나서 지지자들을 향해 “오 시장 임기 때마다 대형 사고가 나타나는 게 우연이 아니라 필연”이라면서 이렇게 비판했다.그는 이날 오전 종로구 조계사에서 열린 부처님오신날 봉축법요식에 참석한 뒤 광진·강동·송파구 유세에 돌입했다. 정 후보는 이른바 ‘한강 벨트’를 공략하기 위한 주거 문제와 경제 성장을 언급하는 동시에 안전 문제를 고리로 한 오 후보에 대한 공세 수위를 높였다.그는 “삼성역 수도권광역급행철도(GTX) 승강장 지하 5층 기둥에 철근이 절반이 빠져나갔는데 2570개가 빠져나갔다”라면서 “그런데 이 공사장을 보완하지도 않고 계속 공사하게 해서 지하 4층, 3층까지 올라갔다”고 지적했다.이어 “그리고 나서는 TV 보고 알았다고 한다”며 “얼마나 관심이 없었으면 이렇게 중대한 사고를, 중대한 부실공사를 직원들이 시장한테 보고도 안 한단 말이냐”고 꼬집었다.특히 정 후보는 “그동안 얼마나 안전을 등한시했으면 이렇게 중요한 일을 보고도 안 한단 말이냐”면서 “삼풍백화점 붕괴 사고 주요 원인 중 하나가 반쪽 철근 시공이었다. 철근을 반만 넣어서 이후에 붕괴된 거 아니냐”고 안전 문제를 강조했다.그러면서 “그런데 더 문제는 그게 보도되고 모든 시민이 걱정하고 있는데 본인은 10일이 지난 지금도 가보지도 않았다”면서 “그러니 안전에 전혀 관심이 없다는 안전불감증 시장”이라고 비판했다.그는 “왜 하필 오 시장 임기 때마다 이렇게 대형 안전사고, 참사가 일어나는 거냐”면서 “시민들의 따끔한 비판을 지금 바로 이 순간에라도 알아듣고 바로 삼성역에 달려가서 하자의 원인이 무엇이었고 그 수백 개의 금이 간 천장을 보면서 반성하고 대책을 세우기를 권고드린다”고 덧붙였다.정 후보는 강동구 천호공원 지역 유세에서도 “현직 시장이 자기 시장일 때 벌어진 일을 당장 찾아가서 무엇이 문제인지 어떻게 해결할 건지 의논하고 대책을 내놓아야 할 것 아니냐”면서 “안전불감증 서울, 안전 제일주의 서울로 바꿔달라”고 강변했다.김서호 기자