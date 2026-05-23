봉하 찾은 민형배 “사람사는 세상·균형발전 철학 되새겨”

민 후보, 봉하마을 노무현 전 대통령 17주기 추도식 참석

구례·순천서 소통 행보…“동부권 미래성장동력 만들 것”

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 23일 경남 봉하마을에서 열린 ‘고 노무현 대통령 서거 17주기 추모식’에 참석, 고인을 추모했다. 민형배 선거사무소 제공

세줄 요약 봉하마을 추도식 참석, 노무현 정신 추모

구례 5일장 방문, 지역 민심 청취

순천 유세서 동부권 발전 비전 제시

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 23일 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식이 열린 경남 김해 봉하마을을 찾아 고인을 추모했다. 민 후보는 또 구례·순천 등 전남 동부권 시민들과 소통하며 노무현 정신과 국가균형발전의 가치를 강조하는 현장 행보에 나섰다.민 후보는 이날 오후 정청래 민주당 대표 등과 함께 봉하마을 추도식에 참석해 헌화와 묵념으로 고인을 기리고, 노 전 대통령의 ‘사람 사는 세상과 균형발전 철학’을 되새겼다.이에 앞서 민 후보는 이날 오전 구례 5일장을 찾아 상인·주민들과 인사를 나누며 지역 경기와 생활 여건에 대한 현장의 목소리를 듣고 구례 발전 공약을 설명했다.민 후보는 구례를 ‘대한민국 대표 생태·명상·웰니스 관광 중심지’로 육성하겠다고 강조하고 국립 지리산 생태박물관 건립, 체류형 치유·한방·약초 프로그램 활성화 등을 약속했다.이어 저녁에는 순천 신대사거리에서 정청래 민주당 대표와 함께 집중유세를 펼쳤다. 민 후보는 순천을 비롯한 동부권을 RE100 기반 첨단산업과 생태·문화·교육이 결합된 미래 성장 거점으로 육성하겠다는 비전을 제시하며 시민 지지를 호소했다.민 후보는 구례와 순천에서 “이 땅의 주인은 공직자가 아닌 시민”이라고 강조하며 “정치인 중심이 아닌 철저히 국민을 최우선으로 두는 정치를 펼치겠다”고 약속했다.광주 홍행기 기자