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여야 서울시장 후보, 관훈토론회 참석

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-20 13:12
입력 2026-05-20 13:12
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정원오(왼쪽 사진) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 각각 참석해 있다. 2026.5.20 이지훈 기자
정원오(왼쪽 사진) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 각각 참석해 있다. 2026.5.20 이지훈 기자


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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자


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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자

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정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에 각각 참석해 있다.

이지훈 기자
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