추경호 “테슬라·삼성전자·하이닉스 공장 유치할 것” 공약 승부수

秋 “GRDP 200조원 시대 열 것”

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 19일 수성구 범어동에 있는 선거사무소에서 기자회견을 열고 대기업 유치 공약을 발표하고 있다. 추경호 선거사무소 제공

세줄 요약 테슬라·삼성·하이닉스 공장 유치 공약 발표

GRDP 200조 원·대규모 일자리 창출 구상

로봇·AX 산업 육성으로 전통산업 전환 추진

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추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지역 경제 체질 개선을 위해 테슬라 아시아 제2공장과 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장을 유치하겠다는 공약을 내세웠다. 이를 토대로 지역내총생산(GRDP) 200조 원 시대를 열어 30여 년째 이어진 전국 꼴찌의 사슬을 끊겠다는 구상이다.추 후보는 19일 오후 수성구 범어동에 있는 선거사무소에서 “이대로는 대구 경제의 심장이 뛸 수 없는 만큼 이제는 획기적인 구조 변화가 필요하다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “국내외 초거대 기업을 최우선으로 유치해 대구 경제·산업이 당면한 구조적 난관을 정면 돌파하겠다”고 덧붙였다.그는 가장 먼저 대구를 ‘소재·부품·장비(소부장) 도시’에서 ‘완성차 생산 도시’로 키우겠다는 구상을 밝혔다. 글로벌 전기차 선도 기업인 테슬라의 아시아 제2공장을 대구로 가져오겠다는 것이다.추 후보는 “테슬라의 아시아 추가 투자 계획은 여전히 유효한 유치 대상”이라며 “당선 즉시 시장 직속의 전방위 유치단을 가동해 테슬라 아시아 제2공장을 반드시 선점하겠다”고 약속했다. 테슬라 유치 성공 시 연간 완성차 20만 대 생산 체제를 구축함과 동시에 생산유발효과 50조 원, 직간접 고용효과 13만 명을 거둘 수 있을 것으로 전망했다.이와 함께 대구를 글로벌 반도체 거점으로 구축하겠다는 공약도 발표했다. 그는 “대구는 반도체 공장 증설에 필요한 풍부한 공업용수와 안정적인 전력, 신공항과 연계된 물류 인프라를 완벽히 갖추고 있다”며 “2035년 반도체 1·2기 팹 가동을 시작하면 대구는 조기에 GRDP 200조 원을 돌파하고, 청년들이 갈망하는 고연봉 일자리도 50만 개 이상 창출될 것”이라고 강조했다.삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산시설 유치를 위해 필요한 200만 평 규모의 부지도 대구시가 공급하겠다는 구체적인 방안도 제시했다. 추 후보는 “대구에는 국가산단이 있는 달성군을 포함해 동구와 북구, 군위군 등에 잠재력 있는 산단이 있다”고 말했다.그는 미래 먹거리 육성을 위해 달성군 테크노폴리스에 HD현대로보틱스의 ‘글로벌 연구개발 캠퍼스’를 유치하겠다고 밝혔다. 수도권에 집중돼 있는 기능을 대구로 모아 국가로봇테스트필드와 연계한 ‘조선업 특화 휴머노이드 실증센터’를 건립하겠다는 게 추 후보의 설명이다.이 밖에도 대구 경제를 지탱해 온 섬유와 기계금속, 자동차 부품, 안경 등의 전통 산업에 대해서는 인공지능 전환(AX)에 집중하겠다는 공약도 밝혔다. 시장 직속 ‘AX 위원회’를 설치하고 2조 원 규모의 ‘AX 촉진펀드’를 조성할 계획이다.추 후보는 “35년간의 경제 관료 생활과 경제부총리로서 쌓아온 국내외 대기업 네트워크 및 인맥을 총동원하겠다”며 “이 정도의 파격적인 승부수가 없다면 침체된 대구 경제를 영영 살릴 수 없다는 절박한 각오로 임하겠다”고 지지를 호소했다.대구 민경석 기자