정치 청년·신혼부부 3대 주거 안정 공약 발표하는 정원오 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/18/20260518500158 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-18 14:50 입력 2026-05-18 14:50 이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책 관련 공약을 발표하고 있다. 2026.5.18 이지훈 기자 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력” 서울시의회 바로가기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책 관련 공약을 발표하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지