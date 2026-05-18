청년·신혼부부 3대 주거 안정 공약 발표하는 정원오

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책 관련 공약을 발표하고 있다. 2026.5.18 이지훈 기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책 관련 공약을 발표하고 있다.이지훈 기자