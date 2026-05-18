5·18 민주화운동 기념식 참석한 정원오·오세훈

이미지 확대 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에 참석해 있다. 2026.5.18 이지훈 기자

이미지 확대 정원오(오른쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에서 헌화하고 있다. 2026.5.18 이지훈 기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에 참석해 희생자들을 향해 헌화하고 있다.이지훈 기자