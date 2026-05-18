정치 5·18 민주화운동 기념식 참석한 정원오·오세훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/18/20260518500102 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-18 13:09 입력 2026-05-18 13:09 이미지 확대 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에 참석해 있다. 2026.5.18 이지훈 기자 이미지 확대 정원오(오른쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에서 헌화하고 있다. 2026.5.18 이지훈 기자 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력” 서울시의회 바로가기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울 기념식에 참석해 희생자들을 향해 헌화하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지