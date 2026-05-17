李대통령, 트럼프와 통화…관세 협상 이행 재확인하고 한반도 평화 공감대

韓측 요청, 오후 10시부터 30분간 통화

미중 정상회담 결과 공유

이미지 확대 이재명 대통령, 트럼프 대통령과 통화 이재명 대통령이 17일 청와대에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하고 있다.

청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령, 트럼프 대통령과 통화 이재명 대통령이 17일 청와대에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하고 있다.

청와대 제공

세줄 요약 이재명·트럼프 통화, 미중 회담 결과 공유

한반도 평화 공감대 형성, 필요시 소통 합의

조인트팩트시트 이행 재확인, 핵잠 논의 주목

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이재명 대통령이 17일 밤 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하고 미중 정상회담 결과를 공유받았다.양 정상은 이날 오후 10시부터 30분간 통화했다. 이날 통화는 우리 정부가 미국 측에 요청해 이뤄졌다. 양국 정상 간 필요시 언제든 소통할 수 있는 공감대가 형성돼 있다는 게 청와대의 설명이다.청와대에 따르면 양 정상은 이날 통화에서 미중 정상회담 결과에 대해 공유하고 한반도 평화 문제에 대한 공감 어린 대화를 나눴다. 앞서 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 베이징에서 전용기를 타고 기자들과 만나 “시진핑 주석과 북한에 대해 논의했다”고 밝혔는데 이 부분에 관한 이야기가 오갔을 것으로 보인다.양 정상은 특히 지난해 말 정상회담 이후 발표한 조인트팩트시트(JFS)의 원활한 이행에 대해서도 이야기를 나눴다. JFS에는 대미 투자 약속 외에도 미국 측이 한국의 핵잠수함 건조에 협력한다는 내용이 담겨 있다. 이번 전화 통화를 계기로 핵잠 건조 논의에 진전이 있을지 주목된다.트럼프 대통령은 앞서 지난 15일 다카이치 사나에 일본 총리와 15분간 통화하고 미중 정상회담 결과에 대해 공유했다. 일본 외무성에 따르면 트럼프 대통령과 다카이치 총리는 이란 정세에 대해서도 논의했는데 관세 협상에 대한 언급은 없었다.김진아 기자