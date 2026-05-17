국민의힘 군위 당원 1701명 탈당…김부겸 지지 국힘 당원 3300명 넘어

국힘 당원들 “국힘, 당리당략에 신공항 외면”

이미지 확대 대구 군위 지역 국민의힘 당원들이 17일 달서구 두류동에 있는 김부겸 더불어민주당 시장 후보 선거사무소에서 탈당 및 김 후보 지지를 선언했다. 김부겸 선거사무소 제공

세줄 요약 군위 국민의힘 당원 1701명 집단 탈당

김부겸 후보 지지 선언, 보수층 확산

신공항 지연·지역 소멸 위기 비판

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대구·경북 신공항이 들어설 대구 군위 지역의 국민의힘 당원 1701여명이 집단 탈당 후 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보에 대한 지지를 선언했다. 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘을 떠나 김 후보를 지지한 당원은 3300명을 넘어섰다.김 후보 측에 따르면 군위 지역 당원들은 17일 달서구 두류동에 있는 김 후보의 선거사무소에서 기자회견을 열고 “현재 군위군은 신공항 사업 지연과 지역 소멸이라는 절박한 위기에 직면해 있음에도 불구하고, 국민의힘은 당리당략에 매몰되어 대구·경북의 사활이 걸린 통합신공항을 외면했다”고 강도 높게 비판했다. 그러면서 “지역을 외면하는 정치를 거부하고 책임 있는 정치 참여를 위해 탈당을 결단했다”고 덧붙였다.이날 지지 선언에는 군위군 통합신공항추진위원회와 대구·경북통합신공항 비상대책위원회도 함께 이름을 올렸다. 이들은 선언문을 통해 “대구·경북의 엄중한 현실을 깊이 이해하고 균형 발전을 실현할 역량을 갖춘 적임자는 김 후보”라며 “통합신공항의 조기 착공과 공항 도시 발전을 흔들림 없이 완수할 수 있는 인물은 오직 김 후보뿐임을 확신한다”고 강조했다.김 후보 측은 지난 6일 347명, 지난 10일 1325명을 포함하면 이날까지 국민의힘을 탈당한 뒤 김 후보를 지지한 당원은 3373명에 달한다고 밝혔다. 여기에 이들의 가족과 지인까지 포함하면 1만명 넘는 보수 성향 유권자의 지지를 확보한 셈이라는 게 김 후보 측 관계자의 설명이다.앞서 군위에는 이 대통령이 지난 15일 찾아 신공항 부지를 살펴보고 모내기 체험을 했다.김 후보 측 관계자는 “군위 지역 당원들의 결단은 대구·경북의 미래를 위한 고뇌 어린 선택”이라며 “이번 지지 선언이 군위 지역사회와 주민들이 함께하는 강력한 미래 연대로 확대되길 기대한다”고 말했다.대구 민경석 기자