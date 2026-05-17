靑 “한국경제에 삼성전자 중요성 커…대화로 해결책 찾아야”

“정부, 갈등 해결위해 모든 지원할 것”

金총리 “긴급조정 포함 모든 수단 강구”

이미지 확대 브리핑하는 강유정 수석대변인 강유정 수석대변인이 17일 청와대 기자회견장에서 국정 목표 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 삼성전자 파업 관련 대국민 담화하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다. 왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 김민석 국무총리, 김정관 산업통상부 장관.

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세줄 요약 삼성전자 총파업 앞두고 대화 해결 강조

GDP·주주·협력업체 영향 큰 핵심 기업

정부, 사후조정·교섭 지원 방침 재확인

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청와대는 삼성전자 총파업 예고 시점 사흘 앞인 18일 재개되는 2차 사후조정을 앞두고 대화로 문제를 해결해야 한다고 강조했다.강유정 수석대변인은 17일 춘추관에서 정부 입장을 묻자 “우리 경제에서 삼성전자가 가지는 중요성은 매우 크다. 아시다시피 국내총생산(GDP) 대비 매출 비중이 12.5%에 이르고 460만 우리 국민이 주주인 기업이기도 하다. 그리고 협력업체도 1700여개에 달하는 매우 주요한 기업”이라고 답했다.이어 “삼성전자 노사가 파업이 불러올 중대한 파급 효과를 생각해서 대화를 통해 해결책을 찾기를 바라는 것이 청와대의 입장이고 한편 노사가 사후 조정을 제기한 것으로 알고 있다”고 말했다.강 수석대변인은 “다시 한번 대화를 통해 문제를 풀기로 한 만큼 정부는 삼성전자 노사가 파업에 이르지 않고 현명하게 갈등을 해결할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.앞서 김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 대국민담화를 내고 “삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 말했다. 이어 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회”라며 “노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨선 안 된다”고 강조했다.김진아 기자