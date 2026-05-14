김부겸 측, ‘허위사실 공표’ 임이자 고발 예고…“마타도어 엄단”

세줄 요약 임이자 발언 허위사실 공표 논란 확산

김부겸 측, 법적 책임 묻겠다며 고발 예고

권칠승·홍의락, 흑색선전 중단 촉구

이미지 확대 권칠승 더불어민주당 의원과 홍의락 전 의원이 14일 달서구 두류동 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고 임이자 국민의힘 의원에 대한 법적 대응을 예고하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 측이 “명백한 허위 사실을 공표한 임이자 국민의힘 의원에게 법적 책임을 묻겠다”며 고발을 예고했다. 임 의원이 최근 “김 후보에게 중부내륙철도 사업에 대해 애걸복걸해도 들어주지 않았다”는 주장을 펼치자, 강경 대응에 나선 것이다.김 후보의 총괄선대위원장을 맡고 있는 권칠승 민주당 의원과 홍의락 전 의원은 14일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고 “국민의힘 인사들이 도를 넘는 흑색선전을 하고 있다”며 이같이 말했다. 그러면서 “임 의원의 사과 여부와 관계없이 앞으로 존재할 수 있는 모든 마타도어에 단호히 대처할 것”이라고 덧붙였다.발단은 지난 12일 국민의힘 경북도당 선대위 발대식에서 나온 임 의원의 발언에서 비롯됐다. 당시 그는 추경호 국민의힘 대구시장 후보에 대한 지지를 호소하면서 “김 후보는 경북 상주가 고향이라고 하지만 유사품에 속아서는 안 된다”며 “숙원 사업인 중부내륙철도를 해결해 달라고 당시 총리였던 김 후보에게 애걸복걸하며 요청했지만, 그는 눈 하나 깜짝하지 않고 해주지 않았다”고 주장했다.이에 대해 권 의원은 각종 근거 자료를 제시하며 임 의원의 주장이 허위 사실이라고 반박했다. 그는 “중부내륙철도 사업은 김 총리 임기 중인 2021년 6월 국토부 제4차 국가철도망 구축계획에 반영돼 있었다”며 “임 의원이 당시 스스로 문재인 정부와 김 총리를 설득해 중부내륙철도 예산을 증액시켰다고 보도자료까지 배포했음에도 이제 와서 명백한 허위 사실을 공표했다”고 비판했다.권 의원은 이어 “도와달라고 해서 도와줬더니 이제 와 흠집을 내는 것은 파렴치한 일”이라며 “아무리 선거가 급하더라도 최소한의 도의는 지키기 바라며, 공개 사과와 정정 발언을 요구한다”고 강조했다.홍 전 의원도 임 의원을 강도 높게 비판했다. 그는 “중부내륙철도 사업은 국가철도망 구축계획 반영, 예비타당성조사 등 여러 절차를 거쳐 추진되는 사업”이라며 “과정을 누구보다 잘 아는 국회의원이 마치 김 후보가 아무 역할도 하지 않은 것처럼 말하는 것은 무책임한 발언”이라고 꼬집었다. 이어 “임 의원이 평소 애걸복걸할 사람은 아니지 않나”라고 부연했다.김 후보 측은 임 의원의 발언이 공직선거법상 낙선을 목적으로 한 허위사실공표죄에 해당한다고 보고 고발을 검토 중이다.대구 민경석 기자